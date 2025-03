Italia quiere descubrir los secretos del aceite de oliva y para ello buscan la sabiduría de un creativo español

El aceite de oliva es más que un ingrediente esencial en la cocina mediterránea, es símbolo de calidad y tradición y, ahora, el punto de partida de una investigación innovadora que ha captado la atención de Italia. Se trata de un plan para desentrañar los secretos de este producto milenario. Para ello, han puesto la mirada en el diseñador español Jorge Penadés, cuya visión vanguardista está revolucionando la manera en que entendemos el olivo.

Penadés nacido en Andalucía, la cuna del aceite de oliva, presentó su proyecto Uprooted en el Madrid Design Festival, el cual se basa en un aspecto hasta ahora ignorado del árbol del olivo. En lugar de centrarse en la madera o el fruto, se ha embarcado en una investigación sobre el cultivo, la extracción y la explotación del olivo, pero con un enfoque inusual, mirando bajo tierra, es decir, sus raíces.

El genio andaluz ha investigado cómo aprovechar las partes subterráneas del árbol, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la sostenibilidad y el diseño. Su objetivo no es solo repensar el uso de la madera de olivo, sino revalorizar las raíces, un material hasta ahora desaprovechado y utilizado únicamente como leña. "No se puede separar el diseño de la naturaleza , es fundamental ser responsable y consciente con el medio ambiente", afirma el diseñador en una entrevista al medio italiano Living.

Una iniciativa multidisciplinaria

El proyecto Uprooted ha despertado interés internacional, y ahora, Italia quiere aprender de su enfoque para aplicar estas ideas a su propia industria olivarera. El trabajo es una iniciativa multidisciplinaria que combina diseño, fotografía e instalaciones artísticas para investigar el impacto del olivo en España. La exposición fue comisariada por Seetal Solanki e incluye una serie de imágenes del fotógrafo Max Creasy, que documentan el proceso de transformación de este material.

Pero Uprooted no es solo una muestra artística; es también un laboratorio de investigación sobre cómo dar un nuevo propósito a los residuos generados por la industria olivarera. En un contexto donde España produce entre el 45 y el 50 % del aceite de oliva del mundo, con Andalucía representando el 80 % de la producción española, el diseñador se preguntó: "¿Qué podemos hacer con todas estas raíces de olivos autóctonos que son arrancadas?"

La respuesta llegó en 2022, cuando la prestigiosa marca de calzado Camper le encargó un diseño especial para un pop-up en las Galerías Lafayette de París. Penadés creó 50 taburetes fabricados con madera de olivo, su primera producción comercial con este material.

Después de ese éxito, la marca le pidió otra intervención en Mallorca, pero allí descubrió algo inesperado: " Cuando conseguí los taburetes en la carpintería, eran perfectos. Me di cuenta de que la madera se movía, también debido a la humedad de la isla." Allí entendió que debía escuchar a la naturaleza y que no se podía separar el diseño de la naturaleza ni intentar forzar al material a comportarse de una manera que no quería.

Italia quiere desvelar los secretos del olivo

El trabajo de Penadés ha captado la atención de expertos italianos, que ven en su investigación una oportunidad para entender mejor la industria del aceite de oliva y explorar nuevas formas de sostenibilidad en la producción.

Su proyecto ha sido presentado en importantes foros internacionales, incluido el Victoria and Albert Museum de Londres, donde a principios de marzo participó en el simposio Make Goods: Rethinking Material Futures. Ahora, junto a Seetal Solanki, se prepara para llevar Uprooted al Festival de Diseño de Londres, un evento donde Italia espera encontrar respuestas a sus propias inquietudes sobre el futuro del olivar.

Más allá del diseño

Jorge Penadés no solo quiere hacer muebles con madera de olivo; busca provocar un cambio de mentalidad. "Muchos diseñadores, cuando celebran su décimo aniversario de trabajo, suelen publicar un libro. yo prefiero proyectarme hacia adelante y hacer un proyecto para trabajar en los próximos años.Creo que el diseño tiene esta ambición: hablar al futuro," confiesa a Living.

Mientras Italia sigue investigando cómo mejorar su propia producción de aceite de oliva, parece que la respuesta podría estar en la sabiduría de un creativo español que ha decidido escuchar lo que la tierra tiene que decir.