Mario Ortiz, panadero y repostero, regenta un negocio millonario en un pueblo pequeño de Andorra: "Son horas, tiempo, fallos, error"

Cuando alguien imagina abrir un negocio, suele pensar en grandes ciudades, calles concurridas y un flujo constante de clientes. Sin embargo, hay emprendedores que deciden apartarse de ese guion y apostar por lugares pequeños, discretos y aparentemente alejados de las oportunidades. Es en esos escenarios menos evidentes donde, a veces, surgen historias de éxito inesperadas como la de Mario Ortiz.

En Ansalonga, una aldea de apenas unas decenas de habitantes en Andorra, este emprendedor ha logrado no solo fundar una panadería y pastelería de su bolsillo, sino convertirse en uno de los negocios con mayor éxito de la región. Mario ha compartido su historia en el canal de YouTube llamado ‘Tengo un Plan’, donde cuenta brevemente cómo tomó la decisión de mudarse a Andorra y hacer de su pasión un trabajo rentable.

Mario y su pareja, Luz, decidieron instalarse en Ansalonga tras cerrar un establecimiento en Madrid, el Brulée 1.0, en Colmenar Viejo. La apuesta por el pueblo no les ha impedido facturar alto ni recibir a clientes que viajan de todas partes de España única y exclusivamente para comprar sus productos. El negocio, conocido como Brulée y ubicado a 20 minutos de Andorra la Vella, ha sido referido en varios medios por su gran éxito a nivel nacional.

Un duro trabajo detrás

Para llegar a nivel de excelencia, el camino de Mario Ortiz no fue inmediato. Antes de consolidar su proyecto, atravesó una etapa de búsqueda personal y profesional en la que afinó su manera de entender la panadería y la pastelería. "Mientras trabajaba en una panadería iba haciendo mis propias pruebas en mi casa", cuenta en el video. Pensar que ese pan lo consumirían él mismo, su pareja y su familia le llevó a elevar el listón.

“¿Qué calidad voy a poner yo? La máxima porque se lo está comiendo mi familia”, confiesa Mario aun sabiendo que trabajar con buenos ingredientes implicaba asumir mayores costes. El vídeo muestra tanto el bullicio de la tienda como los procesos en el obrador: largas jornadas, fermentaciones cuidadas y una producción que mezcla tradición y ensayo. Esa obsesión por la técnica se ha traducido en premios y menciones, ya que él mismo ha sido señalado como panadero “revelación” y su roscón ha recibido elogios en concursos gastronómicos.

Esa exigencia constante con el producto también se refleja en la forma en la que Mario entiende su oficio y su día a día en el obrador. “Si tú quieres mejorar el producto, otra nueva elaboración, pues ¿al final qué? Si es que son horas, tiempo, fallos, error… Todo eso”, afirma de forma contundente. Como él mismo resume, su trabajo se ha convertido en una forma de vida en la que la dedicación absoluta y la pasión por el detalle están por encima de cualquier otra cosa.

En la actualidad, su negocio ofrece una amplia gama de productos que va desde el café diario hasta la bollería, la pastelería y el pan artesano. Contra lo que él mismo había previsto en un inicio, el pan no es el producto que más peso tiene en las ventas, sino que la bollería acompañada de café se ha consolidado como el principal motor del negocio. Este consumo recurrente ha elevado el gasto medio por cliente, que se sitúa en torno a los 7 euros.