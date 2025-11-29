Herwen, 45 años, arrepentido tras montar un negocio con sus compañeros: "He sufrido una importante bajada de sueldo: unos 1.500 euros al mes"
Aunque, asegura que su salario le da para cumplir con su "placer culposo".
Llevar el camino del emprendimiento, a veces, puede costar caro. Es el caso de Herwen, un holandés que ha sufrido una caída importante en sus ingresos tras fundar su propia empresa con antiguos compañeros de trabajo. Tal y como él mismo lo cuenta en declaraciones al diario Trouw, fundó una empresa de software hace cinco años tras estar trabajando 14 años con un contrato indefinido, pero no ha prosperado tanto como pensaba.
"Desarrollamos soluciones de software para una sociedad preparada para el futuro", explica. A culpa de esta inversión, ha dado "un gran paso atrás": unos 1500 euros al mes. "Hoy en día presto más atención en el supermercado y apenas compro marcas. Antes me compraba los jerséis en Tommy Hilfiger, y ahora los compro en grandes cadenas de ropa, aunque, allí, también puedes tener éxito".
Vive solo y es soltero y por ello, hay algunos lujos en los que no se gasta "ni un céntimo". "Un coche caro, sería desperdiciar mi dinero. Vivo y trabajo en Arnhem, al sureste del país, y siempre voy en bici. Siempre compraré uno de segunda mano". "Yo casi nunca compro electrodomésticos tampoco. Mi hermana se quedó aquí una vez y se quedó sorprendida con mi plancha: ¡ya no se podía usar!", bromea.
Él cuenta que los primeros meses tras la creación de la empresa fueron bastante crudos. No obtuvo prácticamente ingresos. Pero, con el tiempo, se ha podido embolsar unos 2.437 euros netos al mes. Aunque sin contar con los gastos empresariales.
No obstante, siempre guarda algo de sus ingresos para su gran afición: los Legos. Aunque, también confiesa que su sueldo le da para su "placer culposo". "La mayor parte del dinero va para Lego, unos 300 euros al mes, pero también me gusta conocer nuevos países y culturas. Japón está en lo más alto de mi lista", relata.