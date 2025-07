Mercadona hace la boca agua a más de uno con la llegada del postre fresquito por menos de 2 euros

La cadena más exitosa de supermercados en nuestro país, Mercadona, ha sacado a la venta un nuevo producto que está haciendo las delicias de los consumidores y ha revolucionado su sección de postres. Se trata del nuevo Lemon Cake, que consiste en una tarrina de tamaño de carácter individual.

Se trata de un postre ideal para aquellos a los que les apasione el sabor cítrico. Además, destaca por su asequible precio, ya que el pack de dos unidades está a la venta por tan solo 1,70 euros, algo que indudablemente, ayuda a que su éxito entre los consumidores sea mayor.

Además, el momento en el que lo han sacado a la venta, en pleno verano, es el más apropiado para que arrase entre los más golosos, que probablemente dejen los estantes vacíos de muchos establecimientos de la cadena de supermercados.

Como nota negativa, y de acuerdo con lo que aporta el creador de contenido, Edu Luque con un vídeo en TikTok, el tamaño no es especialmente grande. Sin embargo, este detalle puede ser clave para aquellos que no busquen un postre tan contundente, sino más bien algo refrescante que echarse a la boca.

Según Luque “está muy bueno, sabe bastante a limón pero sin empalagar”, y apunta que con solo "dos o tres cucharadas grandes te lo acabas".