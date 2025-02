Revelan cuándo debemos tirar el aceite de oliva aunque nos haya costado una fortuna

El aceite de oliva recibe el sobrenombre de oro líquido, aunque este no se conserve tan bien a lo largo del tiempo. A pesar de que se trata de un elemento básico en la dieta mediterránea, puede suceder que en un hogar no se use demasiado y termine por ponerse en mal estado.

Para reconocer si eso ha sucedido, la Asociación Norteamericana de Aceite de Oliva (NAOOA, por sus siglas en inglés) ha compartido una serie de trucos. El primero de ellos pasa por comprobar la fecha de caducidad que viene indicada en el lote, pero hay otros factores, como el olor o el sabor, que también se pueden tener en cuenta.

"El aceite de oliva desarrolla sabores y olores extraños cuando ya pasó su mejor momento", han apuntado. En este sentido, han detallado que "algunas personas describen el olor como a pintura de cera o a un sabor similar al de las nueces rancias".

Si esto ha sucedido y el aceite se ha oxidado, desde la NAOOA han concretado que se puede emplear, pero sólo para fines domésticos, nunca para consumir.

Asimismo, en su página web han especificado el tiempo estimado que puede continuar abierta una garrafa o una botella de aceite de oliva. El plazo que han estimado no debe sobrepasar los tres meses, de acuerdo a la asociación especializada en aceite.

En cualquier caso, han indicado que la vida útil de cualquier aceite se puede ver afectada por otros factores, como la variedad de la aceituna, la calidad de la misma, cómo se haya mezclado o, incluso, cómo se haya cosechado.