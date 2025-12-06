Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una viuda de 90 años lanza un desgarrador llamamiento desde la residencia de ancianos: "Cuéntame sobre tu día, alguna anécdota"
Sociedad
Sociedad

Una viuda de 90 años lanza un desgarrador llamamiento desde la residencia de ancianos: "Cuéntame sobre tu día, alguna anécdota"

: "Cuéntame sobre tu pueblo, tu día, una anécdota, un recuerdo, un sueño o cualquier otra cosa que tengas en mente. Lo leeré con la misma atención que un regalo".

Daniel Cáceres Garriga
Mujer mayor sentada sola en silencio
Mujer mayor sentada sola en silencioGetty Images

Encontrar compañía puede convertirse en una necesidad vital cuando la edad avanza, y eso es justamente lo que ha llevado a Liliane, una mujer francesa cercana a los 90 años, a realizar un gesto tan sencillo como profundo: pedir cariño en forma de cartas. El medio alemán Focus ha recogido su historia, que ha emocionado a miles de personas en Europa.

En su mensaje, publicado en Facebook, Liliane deja claro que, aunque las fuerzas físicas disminuyen, las ganas de conectar siguen intactas. "Me llamo Liliane y en unos meses cumpliré 90 años", escribe con ternura. Añade que esta etapa de la vida llega "con menos fuerzas, pero con un corazón aún muy fuerte". Su deseo era tan simple como humano: recibir cartas y postales de personas conocidas o desconocidas que quisieran compartir un pedacito de su vida con ella. "Me gustaría recibir cartas y postales de personas que me conocen, o quizás aún no", pedía.

Viuda desde hace años y residente en un centro de mayores desde hace dos, Liliane explica que allí ha encontrado tranquilidad. Describe su habitación como un pequeño refugio lleno de recuerdos, libros y fotografías. La lectura y la escritura se han convertido en sus grandes compañeras. "En las cartas, encuentro un mundo al que aún puedo viajar. El correo es un tesoro para mí", confiesa. Y remata su mensaje con una invitación que desarma: "Cuéntame sobre tu pueblo, tu día, una anécdota, un recuerdo, un sueño o cualquier otra cosa que tengas en mente. Lo leeré con la misma atención que un regalo".

Lo que no esperaba era la respuesta abrumadora que recibiría. Apenas diez días después, su buzón se había transformado en una ventana abierta al mundo. "Llegaba de todas partes, de Pau, de Lyon. Lo recibí de islas, de médicos, nietos y profesores", relató a RTL.fr, sorprendida y agradecida. Pese al aluvión, afirma estar decidida a contestar a todas las cartas.

La historia de Liliane no solo conmueve, sino que pone el foco en una realidad creciente. Reimer Gronemeyer, sociólogo alemán citado por Focus, advierte que "nunca antes tantas personas mayores se habían sentido tan solas como hoy". Explica que antes existían redes familiares, parroquias o asociaciones que actuaban como soporte, pero muchos de esos vínculos se han debilitado. Datos del Instituto Robert Koch reflejan esa tendencia: casi un 29 por ciento de las mujeres mayores de 80 años reconoce sentirse sola.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 