Los dos errores comunes en la lavadora que puedes solucionar en casa sin llamar al técnico

La lavadora es uno de esos electrodomésticos que más se utilizan en los hogares. La mayoría de las veces lo utilizamos de manera automática, poniendo en marcha un programa deseado y esperando a que termine. Por ello, cuando se produce un error técnico, nos alarmamos rápidamente. Pero, tal como recaba el diario El Mundo, la mayoría de veces la solución es bien sencilla.

En un vídeo subido al portal Youtube por el perfil Solo Servicio Técnico y consultado por el medio de comunicación, cada marca de lavadoras tiene sus propios códigos de error. Pero uno de los errores más comunes es el E1. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publica en su página web la solución: generalmente tiene que ver con un fallo de la entrada de agua. Cuando el electrodoméstico marque el error E1, esto es lo que tienes que hacer, según el profesional.

Asegúrate de que el grifo que suministra agua a la lavadora está abierto y comprueba que las mangueras de agua no están obstruidas.

Si en el lugar en el que habitas abunda el frío y el aparato está en el exterior, revisa la posible congelación de los grifos.

Comprueba que tienes la suficiente presión de agua en el suministro.

Limpia el filtro, ya que puede estar sucio u obstruido.

No obstante, si la lavadora marca el error E2, que "es bastante habitual en estos electrodomésticos", la OCU afirma que en la mayoría de ocasiones se trata de un problema de desagüe. Estos son los pasos a seguir en este caso, enumerados por el medio de comunicación.

Revisa y limpia el filtro de desagüe. Como cuenta el creador de contenido sobre reparaciones, José Muñoz, en su vídeo consultado por El Mundo , a veces hay algunas prendas pequeñas que se quedan enganchadas y llegan después al desagüe provocando una obstrucción.

Verifica que la manguera de desagüe no esté doblada, aplastada o bloqueada.

Inspecciona la bomba de drenaje. En ocasiones, la limpieza del filtro puede ayudar a solucionar problemas con la bomba.

Comprueba el sensor de la puerta. En algunos modelos, un mal cierre o un problema en el sensor hace que el sistema de desagüe no funcione correctamente.