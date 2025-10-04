Revelan los cd's más valiosos del mundo y uno de Paris Hilton encabeza el ranking: hasta 7.350 euros por él

En pleno auge del streaming musical, donde las plataformas como Spotify y Apple Music dominan el consumo, los CDs parecían condenados al olvido. Sin embargo, una serie de discos han emergido como auténticos tesoros para coleccionistas, alcanzando precios que pueden ser bastante altos.

Infraken ha dado a conocer una lista con los 20 CDs más valiosos del mundo, donde destaca especialmente un ejemplar muy poco esperado: el álbum "Paris" de Paris Hilton, una edición limitada rediseñada por el famoso artista Banksy, que puede alcanzar hasta 7.350 euros en el mercado de coleccionismo.

Este disco, lanzado en 2006 y caracterizado por su diseño provocador y títulos satíricos, se ha convertido en un objeto de culto para fanáticos del arte y la música por igual. Pero no es el único que alcanza cifras astronómicas. Otros ejemplares destacados incluyen la caja "Live Box" de Coil, valorada en cerca de 3.200 dólares, y la "The 50th Anniversary Collection" de Bob Dylan, que ronda los 2.600 dólares.

La lista no se limita a grandes nombres del pop o el rock; también incluye rarezas de diferentes géneros y ediciones promocionales que ahora son codiciadas piezas de colección. Entre ellos están el EP "Slim Shady" de Eminem, primeras ediciones de "Nevermind" de Nirvana, o la caja con 80 CDs de Grateful Dead que celebra su 50º aniversario.

Los expertos destacan que el estado de conservación es clave para determinar el valor de estos discos, y que las primeras ediciones, CDs promocionales o aquellos firmados por los artistas, pueden alcanzar precios muy superiores a los comunes.

A pesar de que la mayoría de los CDs pierden valor debido a la caída en ventas físicas y al deterioro natural conocido como "podredumbre del disc", estas ediciones limitadas y especiales demuestran que el formato físico sigue teniendo un lugar importante en el mercado de coleccionismo.