Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Si usas lavadora y nunca has movido la pequeña tapa azul del cajón del detergente, llevas años echando más producto del necesario
en directo
La participación en Castilla y León roza el 37% a las 14.00, dos puntos más que en 2022
Consumo
Consumo

Si usas lavadora y nunca has movido la pequeña tapa azul del cajón del detergente, llevas años echando más producto del necesario

Aunque pase desapercibida, esta tapa puede marcar la diferencia.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una persona echa detergente en la lavadoraGetty Images

Cuando se trata de lavadoras, hay pequeños trucos que pueden ayudarte a ahorrar unos cuantos euros al mes, pero que casi nadie conoce. A veces no hace falta cambiar de máquina ni comprar detergentes caros, sino que basta con prestar atención a detalles que vienen incorporados desde el primer día y que solemos pasar por alto, como la forma de cargar la ropa, elegir el programa adecuado o ajustar correctamente la temperatura y la cantidad de detergente.

Uno de esos detalles que muchos usuarios ignoran es la pequeña tapa azul que se encuentra en el cajetín del detergente de algunas lavadoras. Aunque pasa desapercibida, esta pieza móvil tiene un doble propósito: permite medir con precisión la cantidad de detergente que se añade y evita que el producto llegue a la ropa en el momento equivocado, como durante un prelavado. Usarla correctamente no solo mejora la eficacia del lavado, sino que también evita desperdiciar detergente, lo que se traduce en un ahorro a lo largo del tiempo.

La tapa, que suele cubrir aproximadamente un tercio del depósito, tiene marcada una escala de milímetros que habitualmente va de 50 a 200 ml. Esa regla transforma el propio cajetín en una taza medidora, de modo que ya no hace falta servir la cantidad con el tapón del envase, algo especialmente útil ahora que muchos detergentes líquidos ya no incluyen dicho tapón. Usarla reduce el riesgo de echar demasiado detergente (gasto innecesario) o demasiado poco (lavados menos eficaces).

Una persona echando detergente en el cajón de la lavadora
  Una persona echando detergente en el cajón de la lavadoraGetty Images

Mucho más allá de lo estético

Además de su función medidora, la tapa actúa como una especie de cierre que impide que el detergente se vacíe en la lavadora en el momento más inoportuno, por ejemplo, antes de que termine un ciclo de prelavado. Al mantener la tapa cerrada, el dispensador solo libera el producto al abrirse en la fase prevista del programa, lo que mejora la dosificación y la eficacia del lavado.

En definitiva, la función de esa pequeña tapa azul va mucho más allá de lo estético. Facilita la dosificación exacta del detergente, evita desperdicios innecesarios y garantiza que el lavado sea más eficiente. No todas las lavadoras tienen una, sino que algunas marcas incorporan sistemas distintos, como autodosificación electrónica o compartimentos diseñados para cápsulas especiales, lo que evidencia que cada fabricante busca optimizar el uso del detergente de formas diversas.

Echar más detergente “por si acaso” es un hábito extendido en gran parte de la población, pero innecesario si aprovechas una función sencilla que probablemente ya tienes en casa. Revisar el cajetín y usar la pequeña tapa azul como medidor no solo puede mejorar el rendimiento del lavado, sino también recortar el gasto en detergente a lo largo del año, demostrando que incluso los gestos más pequeños pueden marcar una gran diferencia.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos