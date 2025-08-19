La ciencia lo tiene claro: este es el programa de lavado ideal para que tu ropa dure más

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Y también hace el lavado más eficiente.

Redacción HuffPost
Una persona apretando uno de los botones de la lavadora.Getty Images

A la hora de poner la lavadora, los numerosos programas, modificación de temperatura, duración del centrifugado o del propio ciclo de lavado hacen que en ocasiones no sea del todo sencillo elegir cuál es el que más se adecúa a cada prenda de ropa.

Ahora, un estudio ha dado con la clave a la hora de elegir programa para que la ropa se estropee menos y dure más. Científicos de la Universidad de Leeds han llevado a cabo un estudio financiado por Procter & Gamble en el que apuntan que los ciclos cortos y fríos favorecen una mayor conservación y duración de las prendas.

Lucy Cotton, autora principal del estudio e instructora de diseño, llevó a cabo con su equipo de investigación una prueba con docenas de camisetas de ropa deportiva de marcas como Gildan, Russell y Hanes.

Primero pusieron en marcha las lavadoras vacías para asegurar que no quedaran microfibras en su interior y vaciaron el agua del ciclo. 

Tras lavar las prendas, retiraron el agua para capturar las microfibras liberadas y se midió la retención y transferencia del tinte de cada una de las prendas utilizando muestras de tela receptora en cada carga que se midió antes y después del lavado.

En la lavadora utilizada, se observó una pérdida de color significativamente mayor en el ciclo algodón corto a 40°C (de 85 minutos de duración) que en el ciclo frío express (de 30 minutos), siendo mayor la pérdida de calor conforme aumentaba la temperatura y la duración. 

Lo mismo sucedió con el desgaste de los tejidos y la pérdida de microfibras: una temperatura más alta y mayor secado conllevaba una mayor cantidad de microfibras, independientemente del tejido de la camiseta.

"Lo que también se demuestra es que en el octavo y [decimosexto] lavado, los tejidos siguen soltando cantidades significativas de microfibras. Esto sugiere la existencia de un mecanismo consistente de generación y liberación de microfibras a lo largo de la vida útil de las telas", señalaron los investigadores.

En conclusión, los investigadores apuntaron a un ciclo de lavado más corto, más frío y más suave. Con esta reducción del tiempo y temperatura podrían disminuir la cantidad de contaminación por microfibras que se libera en el ciclo general del agua, así como la cantidad de jabón residual y la huella de carbono de las lavadoras, haciéndolo más eficiente.

