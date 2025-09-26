Un estudio de la UE pone en duda la calidad de la canela que se consume en Europa

La canela es una de las especias más populares, por lo que es imprescindible en cualquier supermercado y está presente en las despensas de toda España. Sin embargo, según una reciente investigación de la Unión Europea, la mayor parte de la canela que se consume en Europa no cumple los estándares de calidad o de seguridad alimentaria.

En el informe, además de productos en la Unión Europea, también se tomaron muestras de Reino Unido, Serbia y Sri Lanka. Concretamente, según el análisis del Joint Research Centre, el 66% de estas muestras de canela presentan indicios de fraude o superan los límites permitidos de cumarina. Se trata de un compuesto orgánico que puede ser potencialmente tóxico para el hígado si se exceden los límites.

Además, el estudio ha detectado irregularidades en la cantidad de plomo, que supera las cantidades permitidas en un 9,6% de las muestras, mientras que en el caso de la cumarina, el nivel máximo se excede en un 29,8% de las muestras.

El análisis del Joint Research Centre no solo ha detectado excesos en los límites permitidos de ciertos componentes, sino que ha descubierto diferentes tipos de fraude que comprometen la calidad. Por ejemplo, el uso de hojas o flores para sustituir la corteza de la canela.

Además, el centro de Bruselas también ha alertado sobre el fraude en la nomenclatura de la canela. Según el JRC, el 9% de las marcas de canela que están disponibles en los supermercados bajo el nombre de canela de Ceilán se sustituyeron por canela de Cassia.

¿Qué es la canela de Cassia? El palabras del propio Joint Research Centre, se trata de "una alternativa más barata y de menor calidad, con sabor más fuerte y que contiene cumarina de forma natural".

Eso sí, según explica El País, los resultados no se debería tomar al pie de la letra sino que deberían servir para abrir una puerta a futuras investigaciones con una muestra más representativa. Tal y como explica el periódico, solo se han tomado 104 en 13 países, por lo que sacar una conclusión clara no es posible.