Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un hombre compra un bote de basura en Temu y lo que le llega hay que mirarlo dos veces
Consumo

Consumo

Un hombre compra un bote de basura en Temu y lo que le llega hay que mirarlo dos veces

“Lo que pedí vs. lo que recibí”.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Un joven millennial, triste y sorprendido, mira la pantalla de su teléfono mientras espera afuera en otoño. Un hombre joven, disgustado y agobiado, se queda mirando la pantalla de su teléfono inteligente; necesita pagar sus deudas de inmediato.
Un hombre triste y sorprendido, mira la pantalla de su teléfono.Getty Images

Comprar por Internet puede ser una experiencia tan cómoda como arriesgada. Con un solo clic puedes conseguir casi cualquier cosa, pero también puedes llevarte una sorpresa si no prestas atención a los detalles. Los expertos en consumo recomiendan verificar siempre la fiabilidad del sitio web, leer las reseñas de otros usuarios y desconfiar de ofertas excesivamente baratas.

Además, es importante consultar las características del producto y asegurarse de que la tienda tenga políticas claras y datos de contacto visibles. De lo contrario, podrías acabar recibiendo algo muy distinto a lo que esperabas como le pasó a un comprador británico que se ha vuelto viral por su insólita experiencia con Temu.

La historia del “mini cubo”

Gareth, un usuario de Reino Unido, solo quería conseguir una buena oferta para su próxima escapada de camping. En Temu —una popular plataforma de compras en línea conocida por sus precios bajos— encontró un cubo de basura por apenas 8 libras (unos 9 euros). Sin embargo, cuando llegó el paquete, lo que había dentro no era precisamente lo que tenía en mente.

Su esposa, Bethany Anne, grabó el momento cuando abrió el paquete. En el clip, Gareth presume orgulloso del precio del cubo, hasta que abre la caja y descubre un cubo de basura diminuto, tan pequeño que apenas caben un móvil. 

Un fenómeno que muchos reconocen

El caso de Gareth no es único. Cada vez más personas comparten en redes sociales sus “fracasos con Temu”, mostrando productos que poco tienen que ver con las fotos promocionales. Este fenómeno se ha convertido en una especie de subgénero viral, donde usuarios publican sus experiencias con compras que resultan ser versiones en miniatura, materiales de baja calidad o simplemente objetos completamente distintos a lo que esperaban.

Las plataformas como TikTok, Instagram y X se han llenado de vídeos y publicaciones con títulos como “lo que pedí vs. lo que recibí”, en los que se documentan estas situaciones con humor, sorpresa o incluso indignación. En muchos casos, los compradores reconocen que el precio era sospechosamente bajo, pero aun así se dejaron llevar por la curiosidad o la esperanza de haber encontrado una ganga.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 