Luz verde al plan de crear un equipo de protectores que defiendan a las personas mayores de estafas pensadas para ellas

Año tras año los intentos de estafa no dejan de aumentar. Desde las llamadas a la puerta de un supuesto contador del agua para aprovechar un descuido y robar en las viviendas, los engaños se han ido enfocando cada vez más a las llamadas telefónicas y los mensajes con el objetivo de robar datos sensibles. Sin embargo, hay una constante que permanece inalterada, las víctimas más vulnerables siguen siendo las personas mayores.

Según datos del Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI), en 2020 se registraron 287.963 casos de estafa a través de la red, mientras que la cifra ha ido aumentando hasta los 472.125 del 2023, último año con cifras disponibles. En 2021 fueron 305.477 y en 2022 la cifra subió hasta los 374.737.

Cada día se ven nuevos delitos, especialmente aquellos que tienen el phising como técnica para robar datos de las personas. Esta práctica consiste en que los autores de la estafan se hagan pasar por organizaciones o entidades y envían mensajes a sus víctimas con enlaces fraudulentos desde los que, si acceden y rellenan la información que se solicita, acaban dando datos personales y bancarios.

Ante estas situaciones, en Luxemburgo crearon una iniciativa para concienciar a la población mayor y formarla para que aprendan a protegerse mejor en su día a día contra robos, estafas y situaciones de peligro. Se trata de los Asesores de Seguridad para Personas Mayores (ASPM), que se creó en 2005 y tras 20 años ha ido evolucionando a medida que lo han hecho las formas de estafa, según ha informado el diario Luxemburger Wort.

"Los robos siguen siendo un problema. Sin embargo, lo que ha cambiado y evolucionado significativamente son las estafas", explicó al mismo medio Viviane Eschenauer, asesora principal de seguridad de esta iniciativa y policía jubilada. "El cibercrimen, especialmente el phishing, ha alcanzado una escala increíble. Constantemente se envían correos electrónicos falsos, supuestamente del CNS (Fondo Nacional de Salud), la policía o MyGuichet (portal del Gobierno de Luxemburgo), en los que se indica, por ejemplo, que hay que pagar 24 euros e introducir datos personales. Y al final, a menudo se pierden miles de euros", señaló.

La iniciativa surgió de Marie-Anne Maroldt, quien tras realizar prácticas en la oficina de la tercera edad de la ciudad alemana de Merzig, en el Sarre, regresó a Luxemburgo con la idea. "El proyecto le pareció tan interesante que contactó inmediatamente con Manuel Conrardy, de la unidad de prevención policial de Esch-sur-Alzette", contó Eschenauer. Los primeros asesores de seguridad para personas mayores recibieron su formación en 2005, pero 20 años después la idea sigue siendo la formación para que los propios adultos mayores actúen como asesores de seguridad.

Estos se han destacado como socios valiosos de la policía debido a su acceso natural a su propia generación a la hora de crear conciencia sobre las formas de delincuencia y proporcionar consejos de prevención, según relata el diario luxemburgués en alemán. Este destaca que se buscan asesores de seguridad sénior voluntarios, para lo que el 11 de noviembre tendrá lugar una sesión informativa. Mientras, la formación básica, impartida por el servicio de prevención policial, comenzará en enero.

"Damos charlas en clubes de la tercera edad o asistimos a ferias para mayores para ofrecer asesoramiento in situ", comunicó Ensch. Además, ha contado debido a la magnitud de las estafas a través de la red han tenido que externalizar el área de ciberdelincuencia a la asociación GoldenMe.

"Había alcanzado tal magnitud que nosotros, como ASBL (organización sin ánimo de lucro), ya no podíamos gestionarlo. Nos centramos en la delincuencia común: en timaciones y estafas en la puerta de casa, por ejemplo", agregó la asesora. "Simplemente no hay que dejar entrar a nadie. Todo es una distracción", recalcó.