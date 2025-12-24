Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 cancionazas de rock que podríamos escuchar en bucle

Ya sabemos que los clásicos nunca mueren, pero a estos se pueden añadir composiciones mucho más modernas aptas para prácticamente cualquier tipo de público.

AC/DC, siempre en el topHighway to Hell es de esas canciones por las que hay que empezar una lista de buenos temas de Rock & Roll. Un clásico que deben conocer tus hijos en cuanto tengan la edad apropiada.Getty Images
  Elvis forever!El Rock de la Cárcel (Jailhouse Rock), de Elvis Presley. Lo sacó en 1957 y fue su tercer éxito de taquilla ese año tan importante para el cantante Getty Images
  Hotel California, los Eagles en su mejor momentoHotel California fue número uno de las listas en EEUU en mayo de 1977. Forma parte del quinto disco, del mismo nombre de los Eagles, que arrasaron con este tema y con el disco entero.Getty Images
  Bruce en todo su esplendorUno de los temas más populares de Bruce Springsteen es Born to Run. De hecho, es un himno generacional y su canción insignia. Tampoco hay que perderse Dancing in the DarkRedferns
  De los mejores solos de guitarra de todos los tiemposLed Zeppelin con Whole Lotta Love alcanzó la cima de su éxito. Esta canción está entre las mejores de este género de todos los tiempos y, en concreto, su solo de guitarra se considera magistral.Getty Images
  El primer sencillo de Dire StraitsSultans of Swing fue el primer sencillo de la banda británica Dire Straits, que la encumbró con el tiempo. Cuenta la historia de una banda de jazz que toca en un poco concurrido bar de Londres.Getty Images
  Caramel, un éxito del rock actualCaramel, del grupo Sleep Token, es una canción actual, que ha sido muy elogiada por su mezcla de estilos y ha sido nominada a Mejor Canción de Rock en los Grammy 2025.Getty Images
  Dance, kid, dance, rock recién salido del hornoForma parte del octavo álbum de estudio de la banda de Rock Shinedown. A lo largo de este año han sacado tres sencillos. Nos quedamos con Dance, Kid, Dance, seguido de Three Six Five.Getty Images
  Un titán imprescindible del rock, QueenLos live de rock son "casi" como asistir a un concierto. Para terminar esta lista, recomendamos Bohemian Rhapsody, de uno de los titanes del género, Queen. Un cierre perfecto para volver a empezar.Getty Images
