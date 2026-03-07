Los 11 barrios más caros para alquilar una vivienda en España ahora mismo

El mercado del alquiler sigue tensionado en España, especialmente en las grandes ciudades. Según el último análisis del Índice Inmobiliario elaborado por Fotocasa, los barrios con los alquileres más elevados del país se concentran prácticamente en su totalidad en Madrid y Barcelona, dos de los principales focos económicos y laborales del país.

Los datos correspondientes a diciembre de 2025 muestran que el precio medio nacional del alquiler se sitúa en torno a 14,21 euros por metro cuadrado, pero en algunas zonas concretas esa cifra casi se duplica. De hecho, en los barrios más exclusivos del país el coste supera con facilidad los 24 o 25 euros por metro cuadrado, reflejo de una fuerte demanda frente a una oferta limitada.

Los barrios donde alquilar es más caro

El estudio de Fotocasa sitúa a Finestrelles, en el municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat, como la zona más cara del país para alquilar una vivienda. Allí el precio medio alcanza 26,66 euros por metro cuadrado al mes, casi el doble del promedio nacional.

Tras este barrio aparecen varias zonas céntricas y muy cotizadas de Barcelona y Madrid. Entre ellas destacan La Barceloneta y El Camp de l’Arpa del Clot en la capital catalana, así como Trafalgar, Almagro o Castellana en Madrid, todos ellos con precios que rondan o superan los 25 euros por metro cuadrado.

También figuran entre los barrios con alquileres más elevados Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, Goya, Sagrada Família o Recoletos, consolidando la tendencia de que las zonas céntricas o próximas a áreas de negocio y al litoral concentran los precios más altos.

Si se traslada el precio por metro cuadrado al coste real de una vivienda, la diferencia resulta muy evidente. Según Fotocasa, alquilar un piso tipo de 80 metros cuadrados en Finestrelles implica pagar de media unos 2.133 euros mensuales, lo que supone 246 euros más que un año antes, cuando el precio medio se situaba en torno a los 1.887 euros.

En otros barrios del ranking el alquiler también supera fácilmente los 2.000 euros mensuales para una vivienda de tamaño medio, especialmente en zonas céntricas de Madrid o en áreas próximas al mar en Barcelona.

Madrid y Barcelona concentran la presión del mercado

La concentración de los barrios más caros en estas dos ciudades no es casual. Según explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, ambas urbes actúan como polos económicos y laborales que atraen una fuerte demanda residencial.

"Madrid y Barcelona concentran empleo cualificado, sedes empresariales y una importante llegada de talento nacional e internacional. Esa elevada demanda choca con una oferta limitada de vivienda en alquiler, lo que provoca una presión al alza sobre los precios", señala Matos en el análisis.

Además del dinamismo económico, otros factores influyen en los precios de estos barrios. La portavoz de Fotocasa apunta que zonas como Finestrelles, La Barceloneta o Castellana ofrecen ubicaciones estratégicas, buena calidad urbana, servicios, transporte y cercanía a áreas de negocio o al litoral, elementos que incrementan el valor inmobiliario.

En muchos casos, añade, los precios reflejan también la exclusividad de estos entornos y su consolidación como zonas "prime" dentro del mercado residencial.

Nuevas zonas empiezan a encarecerse

Aunque los barrios más caros siguen concentrándose en Madrid y Barcelona, el informe detecta otra tendencia: el aumento del precio del alquiler comienza a extenderse a otras ciudades y zonas que tradicionalmente no estaban entre las más costosas.

Fotocasa señala que algunos barrios de municipios medianos están experimentando subidas interanuales muy intensas, lo que evidencia una expansión de la presión del mercado más allá de las grandes capitales.

Entre los ejemplos que menciona el análisis figura Altea ciudad, en Altea, donde el precio del alquiler ha crecido más de un 36% en el último año. También destacan incrementos notables en barrios como Universidad–Tenerías en Salamanca, el casco histórico de Toledo, zonas de Oviedo o áreas concretas de Murcia y Valencia.

Para Matos, esto refleja una "doble dinámica" en el mercado inmobiliario: por un lado, los barrios más exclusivos mantienen precios estructuralmente elevados; por otro, la tensión empieza a extenderse a nuevos enclaves urbanos.

En definitiva, el mercado del alquiler en España sigue marcado por una fuerte presión de la demanda, especialmente en las grandes ciudades. Mientras Madrid y Barcelona concentran las zonas más caras, cada vez más barrios de otras ciudades empiezan a notar el encarecimiento, ampliando el mapa de las áreas donde alquilar se vuelve cada vez más difícil.