Un estadounidense que lleva 20 años en Madrid explica por qué el servicio español parece maleducado pero es más honesto que el de EEUU: "En España te dicen 'no' a la cara y punto"

Desenvolverse socialmente en un país que no es el tuyo siempre representa un reto. Salir de la zona de confort y enfrentarse a códigos sociales totalmente nuevos no es tarea fácil, por lo que es de lo más normal sufrir un cierto grado de choque cultural.

En nuestro país, esta situación está a la orden del día, ya que España es una potencia turística. Según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en enero de este 2026 se registraron 5,1 millones de visitantes internacionales en territorio español.

Cuando un extranjero interactúa por primera vez con nuestra hostelería, es muy habitual que perciba a los camareros o dependientes como personas "bordes" o maleducadas. Este pensamiento tiene una explicación lógica: vienen de una dinámica social radicalmente distinta.

Para arrojar luz sobre este tema, el creador de contenido estadounidense conocido como Madrid Man, afincado en la capital desde hace dos décadas, ha profundizado en este choque cultural a través de uno de sus últimos vídeos, subrayando que la cultura española en ningún momento pretende ser ofensiva.

Una atención centrada en la eficacia, no en las emociones

A lo largo de su video, el influencer compara el sistema del servicio al cliente estadounidense con el español. La primera gran diferencia que señala es el propósito real de cada uno.

"En Estados Unidos el servicio se basa en amabilidad; en España se basa en algo completamente diferente. El servicio español es eficiente, no emocional. En España no son groseros, sino directos. Por ejemplo, te dicen 'no' a la cara y punto. Una vez aceptas eso, España se vuelve más fácil", afirma.

La diferencia de mentalidad es clave: "En EE. UU. el empleado está entrenado para hacerte sentir bien. En España, el empleado está capacitado para hacer la tarea, terminarla y seguir adelante", complementa.

Una dinámica mucho más auténtica

Para MadridMan, el servicio en España es mucho más honesto, ya que los trabajadores no se ven tan obligados a fingir o forzar sonrisas para conseguir un extra económico a fin de mes que en la socied estadounidense suele suponer una parte considerable de lo que necesitan para subsistir..

"En Estados Unidos los empleados deben ser amables porque su alquiler depende de ello. En España la propina es menor y opcional y eso es más sano. A los empleados en España les importa su trabajo; simplemente no actúan como monos de circo", manifiesta el estadounidense sin tapujos.

El secreto del servicio español

El quid de la cuestión radica en que el servicio norteamericano está estandarizado y protocolizado desde el minuto uno, mientras que en España gira en torno a las relaciones sociales reales.

"Si eres regular en una cafetería o bar, de repente el servicio se vuelve más cálido, rápido, más generoso e incluso más humano. Y empezarás a oír, por ejemplo, '¡hombre! ¿Qué tal?'. O 'Lo de siempre, ¿no?' o "Oye, te guardo una mesa'., sentencia.

El veredicto final de este expatriado resume a la perfección nuestra idiosincrasia: "España no es grosera, España no es automática. Tienes que ganarte la calidez", concluye.