Marcus, estadounidense, cristalino sobre su visita a Castilla La-Mancha: "Sacada directamente de un libro de cuentos"

Cuando los turistas extranjeros piensan en unas vacaciones en España, su cabeza suele volar hacia las playas del Mediterráneo, ciudades como Barcelona o Sevilla, o las islas. En ese mapa turístico raramente aparece Castilla-La Mancha. Sin embargo, basta con darle una oportunidad para descubrir un territorio capaz de sorprender con pueblos tranquilos, paisajes acogedores y escenas tan icónicas como los molinos que inspiraron la historia de Don Quijote.

Esa fue precisamente la sensación que se llevó el creador estadounidense Marcus, conocido como @permanentmarcus1, durante uno de sus últimos viajes. El influencer reconoce que cuanto más tiempo pasa en España más le sorprende la belleza y la personalidad única de sus regiones. Concretamente, fue su paso por Castilla-La Mancha el que terminó de conquistarle, un lugar del que “puede que no reconozcas el nombre, pero te prometo que has visto antes”.

Para Marcus, los molinos que asociamos de inmediato con la literatura española son parte inseparable del paisaje manchego: “Todos esos molinos de viento famosos… ahí es donde están”, destaca con una sonrisa recordando lugares tan emblemáticos como el cerro Calderico en Consuegra. "España sacada directamente de un libro de cuentos", resume, al describir la estampa de los molinos que evocan las aventuras de Don Quijote.

Una tierra de muchos encantos

Pero su viaje no se quedó solo en postales idílicas. Toledo ocupó un puesto destacado en su viaje por su carga histórica y su mezcla cultural, la ciudad antigua que atrae a quien pasa tiempo en el centro de la península. Marcus subraya que pasar por Toledo es casi un paseo obligatorio si uno explora la región, y recomienda detenerse en su casco histórico repleto de riqueza histórica y belleza arquitectónica.

Entre las experiencias que más le marcaron destaca una estancia en Tomelloso, una localidad de la provincia de Ciudad Real donde pasó tres días en casa de un amigo que celebraba su cumpleaños. “Dios mío, me lo pasé genial. Una ciudad súper pequeña, pero, hombre, me lo pasé genial”, asegura mientras recuerda las noches, risas y bromas entre su grupo de amigos, así como la cercanía y calidez de los locales.

La gastronomía también ocupa un lugar especial en el recuerdo de Marcus. Durante su estancia descubrió que la cocina manchega forma parte esencial de la identidad de la región, marcada por productos de gran calidad y una fuerte tradición vinícola. “Por supuesto, esto es Castilla-La Mancha, ¿sabes a qué me refiero? Lo que significa queso muy serio y vino muy serio”, una declaración con la que hace referencia a dos de los grandes emblemas culinarios de la zona.

Marcus terminó su vídeo con una afirmación que sirve de resumen de su viaje: “Si vienes a Castilla-La Mancha, siéntete orgulloso porque es un lugar hermoso”. La experiencia le dejó con ganas de repetir, dejando claro que su despedida no fue un adiós sino un hasta luego. “Definitivamente quiero volver”, asegura el creador de contenido alentando a todos sus seguidores a descubrir este rincón frecuentemente olvidado de España.