La coordinación militar iraní desmiente al presidente de Irán y afirma que no cesarán sus ataques contra las bases de EEUU en los países vecinos
La coordinación militar iraní desmiente al presidente de Irán y afirma que no cesarán sus ataques contra las bases de EEUU en los países vecinos

El mandatario iraní había dicho este sábado que, a menos que fuesen atacados por dichas regiones, no volverían a atacarles. Mientras tanto, el líder estadounidense, Donald Trump, ha seguido en sus trece con sus amenazas. 

Una mujer iraní con velo, junto a una ambulancia de la Media Luna Roja destruida en un ataque de Israel.
Una mujer iraní con velo, junto a una ambulancia de la Media Luna Roja destruida en un ataque de Israel.ABEDIN TAHERKENAREH

Los ataques sobre los países vecinos de Irán continuarán,— al contrario de lo que afirmaba este sábado el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian,— según ha advertido en un comunicado el cuartel general Jatam al Anbiya, que coordina a los mandos de dos ejércitos iraníes. 

"Como continuación de las acciones ofensivas anteriores, todas las bases militares e intereses del criminal Estados Unidos y del falso régimen sionista [Israel] en la tierra, el mar y los cielos de la región serán el objetivo principal de los golpes contundentes e intensos de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán", afirma el comunicado.

El conflicto en Oriente Próximo entra en su octavo día con una nueva escalada militar. El ejército iraní anunció este sábado el lanzamiento de una "oleada masiva de ataques con drones" contra posiciones vinculadas a Estados Unidos e Israel en varios puntos de la región. Entre los objetivos citados por Teherán figuran bases militares y sistemas de radar considerados estratégicos.

Aviso a navegantes

Según el comunicado difundido por las fuerzas iraníes, los ataques incluyeron drones dirigidos contra la base de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos, donde están desplegados soldados estadounidenses, y la base de Udairi, en Kuwait. También mencionaron como objetivo los radares de la instalación estratégica de Sdot Micha, situada en territorio israelí.

La ofensiva llega en un momento de creciente tensión regional, con ataques cruzados y operaciones militares que involucran a varios países del Golfo y a aliados de Estados Unidos.

Arabia Saudí intercepta misiles y drones

Mientras tanto, Arabia Saudí informó este sábado de que logró interceptar dos misiles balísticos que se dirigían hacia la base aérea Príncipe Sultán, una instalación clave para las operaciones militares del reino.

Las autoridades saudíes también aseguraron haber derribado cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolífero de Shaybah, uno de los yacimientos estratégicos del país situado cerca de la frontera con Emiratos Árabes Unidos.

Irán insiste en que seguirá defendiendo su soberanía

En paralelo a la escalada militar, Irán ha defendido su posición ante la comunidad internacional. El embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, declaró este viernes que su país "nunca renunciará" a su soberanía y continuará respondiendo a lo que considera una agresión por parte de Estados Unidos e Israel.

Según el diplomático, el conflicto ya ha tenido un alto coste humano dentro del territorio iraní. Iravani aseguró que al menos 1.332 civiles han muerto y que "miles más" han resultado heridos como consecuencia de los ataques.

