El necesario camino hacia una IA más feminista: la brecha machista que la tecnología sólo ha conseguido agrandar

Los avances sociales deberían ir a la par que los tecnológicos o científicos. Las luchas y las conquistas de derechos no han sido gratis. Pero lo que sí lo sigue siendo es que la palabra del año 2024, la inteligencia artificial, ha nacido y crecido de forma machista y eso obliga a iniciar un camino para que la IA sea más feminista.

No parece casualidad que la revista Time eligiera a 8 arquitectos de la IA como personaje del año 2025. Nombres como Elon Musk, fundador de xAi, Sam Altman, CEO de OpenAI... Pero entre los ocho nombres propios, sólo dos mujeres, Lisa Su, CEO de AMD, y Fei-Fei Lu, pionera de la IA en Stanford.

Resulta curioso que, precisamente, Elon Musk se haya visto envuelto en una de las grandes polémicas machistas y sexistas de lo que llevamos de 2026. Muchos usuarios, en su mayoría hombres, aprovecharon una de las últimas actualizaciones de la IA de la red social X, Grok, para pedirle que pusiera en bikini o desnudara a mujeres, usando sin su consentimiento fotos suyas.

Este escándalo, que está siendo investigado por Bruselas, no se quedó ahí. Al principio, el multimillonario bromeó con ellos, pero no tardó en volverse en su contra. Esta IA estaba usando imágenes de mujeres y también menores de edad para sexualizarlas tras la petición de cada usuario. La cara absolutamente más negativa de lo que la IA puede hacer.

Lo que empieza machista, crece machista

La IA lo está inundando todo. Entre tanto avance en investigaciones científicas, asistentes inteligentes y herramientas para el día a día, sigue quedando camino por recorrer para que este paso adelante no sigan suponiendo 20 pasos atrás.

Esta misma semana, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) ha unido fuerzas con el Instituto de las Mujeres para plantar cara a la violencia digital y corregir sesgos de género en los sistemas de IA.

Desde Igualdad Digital Ya han celebrado que la igualdad "es paz, democracia y derechos humanos; avanzar en igualdad es avanzar en el respeto". "España es un referente en protección de la igualdad, mujeres y feminismo. La violencia que se genera en lo digital se reproduce en la vida real. Si hemos avanzado en democracia analógica, tenemos que avanzar en democracia digital", ha destacado.

Los movimientos para impulsar una IA más feminista no se han cesado en los últimos meses en América Latina. Tal y como recogió hace unos meses el diario El País, la Red Feminista de IA en América Latina y el Caribe convocó a personas que había desarrollado varios proyectos. En concreto, recibieron 129 propuestas y seleccionaron 50 de ellas.

Una IA que genera desigualdades

Yolanda Ferrer, secretaria de Feminisme de la Generalitat de Cataluña, habla con El HuffPost desde el Mobile World Congress (MWC) 2026 y reconoce que "la construcción del mundo se ha hecho básicamente siempre poniendo la figura masculina, desde este androcentrismo, que lo que ha hecho es que la mirada femenina nunca ha estado en la construcción del mundo".

Los escándalos machistas en los que se ha visto envuelta la IA, con contenido misógino, sexista y de discursos de odio, obliga a actuar desde las instituciones. "Con la IA pasa igual que con el resto de ámbitos. Si no tenemos en cuenta la mirada feminista, nos estamos dejando muchas partes muy importantes en la construcción", asegura.

Dentro de ese camino que se debe trazar en el sector tecnológico, Yolanda Ferrer destaca que no sólo es "un tema cuantitativo" y que "tenemos que estar en los consejos de dirección, en las mesas donde se tomen las decisiones para que realmente esta mirada pueda ser equitativa o que, como mínimo, no genere estas discriminaciones".

"Si no tenemos en cuenta la mirada de género y la perspectiva feminista, cualquier innovación seguirá generando desigualdad y se agravarán las desigualdades", destaca la secretaria de Feminisme de la Generalitat.

Una herramienta que se usa "para ejercer la violencia"

Mara Mariño, autora de #S3XPIDEMIA o Todo lo que mi novio debe saber sobre feminismo, habla con El HuffPost de algunas de las conclusiones a las que ha llegado tras escribir su último libro. "Tenemos esta idea de que la tecnología está para hacernos como la vida más fácil y pensábamos que iba a suceder lo mismo con la inteligencia artificial y lo que no nos esperábamos era que se iba a utilizar como una herramienta para ejercer violencia machista", explica.

El caso de Grok no es el único que ha investigado. Destaca que esta tecnología está en aplicaciones, en páginas web, y permiten "no solo crear imágenes sino también crear vídeos pornográficos".

"Nos permiten difundir esta información a cualquier parte y sin ningún tipo de barrera, pues está haciendo que sea una forma de violencia a la que nunca nos habíamos enfrentado y muy peligrosa porque lo que se ve es que las principales damnificadas son las mujeres y las niñas", razona.

Mara Mariño denuncia que ya no son sólo "ataques directos" y que "a través de las redes sociales ya podemos encontrar influencers hechas con inteligencia artificial que están promoviendo ideología antifeminista".

Este tipo de prácticas están haciendo que se esté "violentando" a las mujeres y que se esté vendiendo "un modelo de comportamiento y también un modelo físico porque estas chicas muy delgadas y que entran en los cánones estéticos de cómo tenemos que comportarnos o de cómo se espera que seamos las mujeres". "Y a mí esto me parece peligrosísimo", reconoce.

La IA sigue ampliando su radio de acción, pero lo que está claro es que las luchas en igualdad de las últimas décadas ahora necesitan replicarse en este campo tecnológico. El machismo estructural de la sociedad parece haberse contagiado al de la IA y eso nos hace entrar en terreno peligroso.