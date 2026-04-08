Abogados Cristianos denuncia a la rapera Tokischa por "profanación" al posar "semidesnuda" en una iglesia de San Sebastián

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de San Sebastián contra la rapera Tokischa por un presunto delito de profanación tras la publicación de unas imágenes de "alto contenido sexual" tomadas en el interior de la Basílica donostiarra de Santa María del Coro.

Según ha censurado en un comunicado, la artista "aparece semidesnuda —en topless y vistiendo únicamente una prenda íntima (tanga)— posando de forma provocativa dentro del templo", situada directamente frente a una imagen de Jesucristo, "utilizando el espacio sagrado como escenario erótico completamente ajeno al culto religioso".

Las imágenes forman parte de la "estética planificada" para un cortometraje, concretamente el corto No Margine, lo que, a su juicio, "evidencia la premeditación y la utilización consciente de un templo católico para fines comerciales y de exhibición, desvirtuando su significado religioso".

Según ha afirmado, los hechos han tenido "una gran trascendencia pública", lo que ha generado una "profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos, tanto de la ciudad de San Sebastián como del resto de España".

La artista compartió las imágenes anunciando el lanzamiento del cortometraje en YouTube y calificándolo como una "experiencia única", cargada de "vulnerabilidad y significado". "Mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma, es Amor, puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores", añadió en su texto junto a las imágenes.

La organización de juristas considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de profanación recogido en el artículo 524 del Código Penal, al tratarse de actos realizados en un templo "con evidente carácter ofensivo hacia los sentimientos religiosos, mediante el uso irrespetuoso de un espacio sagrado y de sus símbolos".

En esa línea, ha destacado que "no se trata de un hecho aislado", ya que la artista fue sancionada en 2021 por la Fiscalía de La Vega (República Dominicana) por "realizar actos similares" en un santuario religioso, lo que "evidencia una conducta reiterada y una voluntad deliberada de utilizar lugares de culto para generar provocación".

Abogados Cristianos recuerda que ya logró una victoria judicial "en defensa de la libertad religiosa y por profanación" en la sentencia condenatoria contra las activistas de FEMEN por asaltar la Catedral de la Almudena desnudas.