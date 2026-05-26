El juez pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

El juez Calama ha aceptado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha aplazado su comparecencia en la Audiencia Nacional hasta el 17 y 18 de junio, pese a que la primera fecha fijada era el día 2. El motivo para pedir este aplazamiento era disponer de más tiempo para estudiar los distintos informes aportados a la causa y preparar mejor su defensa.

Zapatero fue citado como imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo concedido a la compañía aérea Plus Ultra. Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.

El juez Calama asumió el pasado 3 de marzo la competencia sobre esta causa, que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra y prorrogó hasta el 28 de mayo la instrucción del caso.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.

Una estructura "liderada" por Zapatero

El juez acordó llamar a declarar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Calama indicó en un auto que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad, señaló, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia con 53 millones de euros.

De este rescate, el amigo y presunto testaferro del expresidente, Julio Martínez Martínez, suscribió un contrato "de prestación de servicios" a través de su empresa, Análisis Relevante, con la aerolínea, "estipulándose como remuneración el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate (641.300 euros)", tal y como se desprende del auto.

Según el magistrado, la presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

La red, indicó Calama, "se apoya en diversas sociedades que cumplen funciones diferenciadas dentro del esquema delictivo", así como empresas en el extranjero.

Asimismo, expuso que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros entre los remitidos por Análisis Relevante y el resto de empresas que se investigan.

También señaló que esas mismas sociedades pagaron a What The Fav --la empresa de sus hijas-- un total de 423.779 euros, por lo que Calama cifró los fondos recibidos por el "entorno" del expresidente en 1.948.857 euros.

El juez ordenó bloquear 490.780 euros de cuentas bancarias del expresidente, el importe que, según los investigadores, habría recibido de Análisis Relevante.