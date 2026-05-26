Los lectores de El HuffPost tienen clara su opinión sobre la lista de Luis de la Fuente para el Mundial: "La mejor posible"

Este lunes se desvelaba el misterio: ya se conocen los 26 futbolistas convocados para representar a España en el Mundial de Fútbol de este verano que lucharán y competirán por tratar de traer a casa la segunda estrella. Con la lista, como con tantas otras cosas, siempre surge debate. Un debate de calado nacional que llega a las cafeterías, peluquerías y hogares de todo el país.

Sin embargo, esta vez hay unanimidad hasta en la prensa internacional. Al menos así la entienden los lectores de El HuffPost que han participado una vez más de forma masiva en las encuestas y preguntas que lanzamos a lo largo del lunes. La cuestión, en este caso, era sencilla: ¿qué opinas de la lista que ha anunciado el seleccionador Luis de la Fuente para el Mundial? Las respuestas han vuelto a llegar a decenas, y aunque ha habido de todo, la mayoría no solo está conforme con los nombres vistos: también muy satisfechos.

"Ha llevado a los mejores jugadores y da margen para la recuperación completa de Lamine, Nico y Merino. Sin sorpresas", advertía un lector que firmaba su réplica como HesterdeC. "La mejor posible", valoraba Íñigo. Michelongo, por su parte, tiraba de mordacidad y considera que la lista es "la mejor porque es la suya y a la vez totalmente diferente a la de los 48 millones de seleccionadores que tenemos en España".

Malatesta dice que la convocatoria de la Selección española de fútbol es "perfecta" y está "totalmente de acuerdo" con ella, Batigol incide en que es una convocatoria "magnífica" y Agp lo resume en que es "brutal". Lucho, como otros tantos lectores, destaca que se trata de una lista "muy valiente", lo que lleva a muchas de las respuestas a felicitar al seleccionador Luis de la Fuente.

Por supuesto, también hay otras consideraciones. Gaspar espera que el combinado nacional no se lleve "un palo gordo" y se explica: "Jugadores lesionados, esperando que se recuperen, jugadores que han jugado solamente 4 o 5 partidos en su club... A mí personalmente no me gusta". La presentación del combinado vino con algunas cosas que no se vieron en televisión, y que también generan debate.

Pepe dice que la lista le parece "regular tirando para azul oscuro" y el usuario A5 cree que es "muy interesante, pero muy cansada". "Sobrada de partidos y con la desventaja de que los demás equipos saben cómo cogerle la espalda... ojalá me equivoque". Y claro, la encuesta del HuffPost no ha escapado a una de las grandes polémicas, como recuerda Chus: "Llena de jugadores del FC Barcelona, como la que fracasó estrepitosamente en el último Mundial".