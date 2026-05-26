Preguntan al exministro Caldera si Felipe González está llamando "tonto" a Zapatero: la respuesta, para tomar nota

El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales durante el Gobierno de Zapatero, Jesús Caldera, ha estado en Mañaneros 360 con Javier Ruiz, para analizar la imputación el expresidente por el caso Plus Ultra y por las declaraciones de Felipe González sobre el tema.

Este lunes, González afirmó que a José Luis Rodríguez Zapatero "le falta capacidad para montar una offshore". "Déjeme que se lo pregunte bien claro, ¿Felipe González está llamando tonto a Zapatero?", le ha preguntado Javier Ruiz.

"Algunos se han ofendido porque he dicho algo... yo no lo veo, yo no lo veo, y esto algunos lo recibirán mal, yo no lo veo [a Zapatero] con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo", ha afirmado concretamente González.

"A ver, espero que no. Espero que sea una licencia o alguna confusión que ha cometido", ha empezado diciendo el exministro Caldera.

Ha añadido que él no cree que Zapatero sea capaz de organizar esto que se le atribuye pero "por ética": "Es incompatible con su ética, no con sus conocimientos, con su ética. Los que me conocen dice que soy una persona bastante ingenua y que suelo confiar en los demás. Sí, lo hago. Aquí declare que creo que en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero y espero que pueda demostrarla".

El juez José Luis Calama dice en su auto que Zapatero es considerado el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en el que el objetivo final "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

En su comparecencia, Felipe González también ha pedido elecciones pero no está a favor de una moción de censura: "Si trabajara para el PP ya habrían ganado, ¡imbéciles!'".