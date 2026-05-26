Confirmado por la Aemet: temperaturas de hasta 40ºC y "noches tropicales" esta semana

Las temperaturas esta semana son "extraordinariamente altas para mayo", según indica la Aemet. Esto se debe a las masas de aire que están sobrevolando la península y buena parte de Europa Occidental, que provocan un aumento inusual de temperaturas para la época. Otro de los países afectados por el calor es Reino Unido, donde se ha superado por 2ºC el registro máximo anterior para este mes.

En lo que se refiere a la península ibérica, las máximas alcanzarán durante la jornada de hoy los 37ºC en Badajoz. Será el punto más cálido del país. Además, en el interior de Andalucía y en Aragón se llegará a los 34ºC. Son temperaturas más propias del verano que de la primavera.

Las máximas se situarán entre los 30 y los 32ºC de manera generalizada, aunque lo peor se espera a partir del miércoles, con máximas generalizadas de entre 36 y 38ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro. En estas últimas zonas se podría llegar a 40ºC.

Además, a partir del miércoles se van a registrar noches tropicales generalizadas en el suroeste peninsular. Esto podría ser perjudicial para el sueño y el descanso.

Durante el fin de semana también será protagonista el calor. En el interior de Andalucía los termómetros marcarán los 39ºC, en Badajoz se llegará a los 38ºC y en Castilla-La Mancha a los 37ºC. La próxima semana podría continuar esta tendencia, aunque aún es pronto para confirmarlo.

La Aemet ya pronosticó una primavera más cálida de lo habitual, y de momento la predicción está resultando certera.

No sólo calor: habrá chubascos y tormentas

Aunque el tiempo sea más propio del verano, no es momento de guardar el paraguas. La Aemet también advierte de la presencia de chubascos y tormentas.

El miércoles habrá precipitaciones en el noroeste de la península. Podrían ser en forma de tormentas de fuerte intensidad.

El fin de semana también se esperan lluvias en el interior de la península de forma local. Ocasionalmente podrían venir acompañadas de tormentas. Hay que permanecer atentos a las actualizaciones de la Aemet por si activan algún tipo de aviso en estas zonas.