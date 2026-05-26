Quién puede deducir los gastos de luz en la declaración de la renta y cuánto dinero ahorras

Uno de los aspectos más importantes de la declaración de la renta es el ahorro. Puedes conseguir que Hacienda te devuelva cierta cantidad o pagar menos gracias a las deducciones fiscales.

Hay desgravaciones de todo tipo, por ejemplo, por los gastos de la hipoteca, por el alquiler de vivienda o por la cuota del gimnasio, aunque para todas ellas hay que cumplir unos requisitos muy concretos.

Hay otra deducción que te puede ser de mucha ayuda, pero que también se concede en ciertas situaciones. Se trata de las desgravaciones por los gastos de electricidad en tu vivienda.

Este ahorro te puede resultar muy beneficioso teniendo en cuenta que la factura de la luz suele ser un gasto elevado, sobre todo si pasas muchas horas en casa. Pero no todo el mundo tiene derecho a esta deducción. Es lo primero que debes comprobar.

¿Quién puede deducir los gastos de luz en la declaración de la renta?

La deducción está destinada específicamente a los autónomos, pero sólo si trabajan desde casa y han comunicado que la vivienda está ligada, aunque sea parcialmente, a la actividad.

Estos son los requisitos clave:

Estar dado de alta como autónomo.

Haber declarado en el modelo 036/037 qué parte de la vivienda se usa para la actividad.

La factura ha de estar a nombre del autónomo.

Esto es habitual en trabajadores digitales que lleven a cabo su labor como freelance, pero también se puede aplicar a los autónomos que realizan algún tipo de trabajo artesanal desde casa.

No se pueden acoger a esta deducción los empleados por cuenta ajena, aunque teletrabajen durante toda su jornada. Tampoco los autónomos que trabajen fuera de casa.

Cuánto puedes ahorrar en la renta con los gastos energéticos

La deducción es del 30% del gasto energético. Pero ojo, no es posible aplicar el gasto de toda la vivienda, sólo de la habitación la estancia en la que se desarrolle la actividad.

Por ejemplo, si la vivienda es de 100 metros cuadrados y la estancia afectada por la actividad de 20 metros cuadrados, la deducción real sería de un 6% de la factura de la luz.

Poniendo el caso de un autónomo (vivienda de 100 metros cuadrados y despacho de 20 metros cuadrados) que gaste 1.200 euros en la factura de la luz anualmente, el porcentaje deducible será del 6%. Esto equivale a 72 euros. Una vez aplicado el tipo marginal del 30%, el resultado sería un ahorro de 21,60 euros en la declaración de la renta.