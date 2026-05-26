Deporte sin genocidio = boicot a Israel

En Julio de 2025 conformamos la Plataforma para el boicot deportivo a Israel entre la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), estructura que agrupa a casi un centenar de organizaciones de solidaridad con Palestina en todo el estado español desde 2005, grupos del movimiento Internacional: Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y grupos de solidaridad independientes.

Hasta entonces, las protestas ante la presencia de Israel en las competiciones deportivas internacionales se circunscribían fundamentalmente al baloncesto cada vez que venía el Maccabi de Tel Aviv y, ocasionalmente, al fútbol. Siendo estas protestas puntuales e inconexas eran, a la vez, absolutamente necesarias y loables, máxime teniendo en cuenta que las primeras personas que se lanzaron a hacerlas a principios de los 2000 lo hacían tan solo arropadas por pequeñas organizaciones y por toda su altura moral.

La Plataforma para el boicot deportivo a Israel surge para estructurar y planificar un trabajo de concienciación y boicot en el ámbito deportivo, estando directamente relacionadas con la Plataforma para el boicot académico y cultural a Israel (PACBI) plataforma surgida en 2004 desde Palestina y germen de la campaña, más conocida internacionalmente de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).

Desde la Plataforma comprendemos que es necesario hacer entender a la población que el deporte de competición es política. No hay más que ver como todos los regímenes y sistemas políticos desde el fascismo, el capitalismo o el comunismo han utilizado el deporte para mostrar su fuerza y poderío al resto de países produciéndose una equiparación entre potencia deportiva=potencia económica/militar, siendo el ejemplo más claro las confrontaciones a finales del s. XX entre la URSS y Estados Unidos, donde más que enfrentarse dos equipos, se enfrentaban dos formas de ver el mundo y de hacer política. Además, es evidente la utilización por parte de los diferentes gobiernos del mundo del deporte de competición para crear o aumentar el fervor nacionalista de los pueblos, algo fácilmente comprobable durante las Olimpiadas o en los campeonatos internacionales de fútbol. Por tanto, sí, el deporte de competición no solo es política, sino que es una de las herramientas políticas más importantes para los estados del mundo.

Además, no hay que olvidar que para Israel el deporte no solo es política, es cuestión de estado, es cuestión de pervivencia nacional y, en consecuencia, tiene máxima importancia y prioridad para los diferentes gobiernos que ha tenido el estado de Israel, porque si “los otros”, aquellos que necesitas que te reconozcan (fundamentalmente Europa), te admiten como uno más, pasas a estar legitimado y contemplado como un país “normal”. El dueño del extinto equipo Israel Premier Tech, Sylvan Adams, dejó claro en declaraciones públicas realizadas en distintos medios que él financiaba el equipo ciclista para implementar una suerte de “diplomacia deportiva” a la que otorgaba un componente estratégico de primera magnitud. De hecho, según el periódico británico The Observer el equipo de Adams, recibió “pequeños” aportes económicos del Ministerio de Turismo de Israel, destinado a campañas de promoción internacional, lo que ejemplifica la conversión del deporte en cuestión de estado para Israel.

También es necesario aclarar que el boicot es una herramienta civil no violenta utilizada históricamente por los pueblos como forma de protesta ante una situación de injusticia. El caso más claro y exitoso, sin duda, fue el de Suráfrica donde, como afirmó el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tuttu: "El boicot deportivo fue la herramienta psicológica más importante para acabar con el apartheid en Suráfrica".

Las acciones de la Vuelta ciclista a España en 2025 confirmaron que el éxito en las campañas de boicot pasa necesariamente por hacer una coordinación masiva con un argumentario explícito de respeto al Derecho Internacional y bajo unas directrices claras de acción civil no violenta asesoradas por expertas en la materia, en nuestro caso, por Juristas por Palestina, un colectivo de juristas que agrupa a más de 1.300 juristas (profesionales de la judicatura, fiscalía, abogacía y academia del Derecho Internacional y de los Derechos humanos), así como a 37 asociaciones jurídicas del Estado español, que nos marcaron las directrices de las acciones que se llevaron a cabo por la inmensa mayoría de colectivos desde Turín hasta Madrid.

Desde la Plataforma hacemos un llamado a evitar las acciones individuales que, motivadas por la rabia, se pueden acabar convirtiendo en acciones punibles que no responden a un objetivo común claro, que distraen la atención del foco principal y, sobre todo, que no ayudan a la causa final: conseguir la expulsión de los representantes de Israel de los eventos deportivos. Hay que evitar las acciones de “paracaidistas” y entender que solo el trabajo colectivo coordinado nos puede llevar a la victoria.

En este sentido, hemos contactado con el Gobierno español para solicitar la desestimación de las denuncias que, sorprendentemente y a pesar de las muestras de apoyo a las mismas expresadas desde el propio gobierno, han sido recibidas por decenas de personas por su participación de forma directa o indirecta en alguna acción de resistencia civil no violenta o incluso, tan solo, por mostrar su solidaridad con Palestina portando una bandera o una kufyia. Consideramos que por coherencia y por respeto a los principios democráticos elementales como la libertad de expresión, estas sanciones deben ser revocadas. En todo caso, y con el apoyo de la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, en breve daremos una rueda de prensa para exigir esta medida, así como recordar al gobierno su promesa de derogar la Ley Mordaza. Esta ley represiva también se ha utilizado junto a la Ley del deporte (más coercitiva, incluso) para reprimir las acciones realizadas en el ámbito del baloncesto. Sin embargo, a pesar de toda esta represión, desde la Plataforma y junto a colectivos locales hemos conseguido que todos los partidos de baloncesto de este año se hayan realizado a puerta cerrada. Solo en Valencia en enero se permitió la entrada de socios.

El mensaje principal a trasladar siempre es que no podemos permitir que Israel utilice el deporte para lavar su imagen (sportwashing) y a los aficionados que es Israel quien impide que ellos puedan disfrutar de su deporte amado. La culpabilidad debe cambiar de bando. No somos los activistas quienes impedimos los partidos. Nosotros solo buscamos que se cumpla el Derecho internacional y éste exige que estados e instituciones no colaboren con la ocupación y el apartheid que Israel comete en Palestina. No solo es el régimen israelí quien comete un genocidio, es la sociedad israelí, con honrosas y exiguas excepciones, quien lo comete. Las personas con un mínimo de conciencia y corazón no podemos normalizar un genocidio, no podemos normalizar a quien lo comete: Israel.

Desde la Plataforma para el boicot, Climbers for Palestina, BDS Zaragoza y Juristas por Palestina hemos enviado cartas a las Federaciones deportivas involucradas, al ministro de Consumo, de Exteriores, a la ministra de Educación y Deporte, al director del Consejo Superior de Deportes, y al Presidente del Gobierno, Sr. Pedro Sánchez, transmitiéndoles esta información y toda la argumentación jurídica al respecto sobre sus obligaciones legales para con estos eventos deportivos. Sin embargo, no hemos obtenido más que una respuesta desde el ministerio de consumo trasladando su imposibilidad de acción.

Todas las instituciones deportivas y, por supuesto, el Gobierno de España tienen herramientas para actuar contra el genocidio. Agradecemos que el discurso y la terminología utilizadas sean valientes y les hayan convertido en referentes para los pueblos de Europa, pero les recordamos que un genocidio no se detiene con palabras, se detiene con acción, con acciones guiadas por la voluntad política y la determinación de romper todo tipo de relaciones con el estado de Israel que ocupa ilegalmente, aplica mecanismos de apartheid y comete limpieza étnica y genocidio sobre el pueblo palestino, desde hace décadas.

Por eso, ante la inacción de Gobierno e instituciones, hacemos un llamamiento a la población a sumarse a las acciones de protesta organizadas desde Climbers for Palestine y la Plataforma para el Boicot deportivo a Israel ante la presencia de siete escaladores israelíes en el Campeonato del Mundo a celebrar en Alcobendas del 28 al 30 de mayo, aclarando que no se va contra los israelíes como deportistas ni como personas, sino por lo que representan, aceptando, por tanto su participación bajo bandera neutral, tal y como se ha hecho con algunos deportistas rusos y bielorusos. Sobran los motivos:

-La asociación de escalada de Israel (ILCA) se apropia ilegalmente de las vías de escalada abiertas por los escaladores palestinos, llegando a plagiar literalmente las guías de escalada palestinas como “Guías de escalada en Israel”.

-Las agencias de turismo deportivo israelíes hacen negocio promocionando estos espacios palestinos como “Made in Israel”.

-Los escaladores palestinos son tiroteados, encarcelados o asesinados, tan solo por querer practicar su deporte en sus vías, en sus montañas.

Si quieres poner tu granito de arena para detener el genocidio en Palestina, vente, preferentemente, el jueves 28 a las 16,30h al polideportivo o el viernes 29 o sábado 30 al José Caballero de Alcobendas (Madrid), contacta con los y las compañeras de Climbers for Palestine o BDS Madrid.

Rebélate, coordínate, ¡actúa!

También estamos trabajando en otro evento muy importante y con un componente adicional de crueldad: el Campeonato de Rugby en silla de ruedas. También aquí, sobran los motivos:

-Cada día 4 niños, niñas o bebés, han sido amputados, de media, por los ataques de Israel en Palestina.

-Según la agencia de Naciones Unidas UNRWA, Israel ha convertido la Franja de Gaza en el territorio con más personas amputadas per cápita del planeta.

-La ONU afirma que 21.000 niños palestinos han quedado con algún tipo de discapacidad o lesión de por vida.

-Naciones Unidas ha calificado la situación provocada por Israel como una "pandemia de discapacidades".

Si quieres poner tu granito de arena para detener el genocidio en Palestina, vente el miércoles 27 a las 12,30h o el jueves 28 a las 18,15h o el viernes 29 a las 12,15 al Pabellón Siglo XXI de Zaragoza. Ponte en contacto con los y las compañeras de BDS Zaragoza.

Rebélate, coordínate, ¡actúa!