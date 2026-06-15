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Álex García se emociona recordando a Verónica Echegui: "Era real, era empática, era absolutamente imprevisible"
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Álex García se emociona recordando a Verónica Echegui: "Era real, era empática, era absolutamente imprevisible"

El actor estuvo en 'Historia de nuestro cine'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Álex García y Verónica Echegui, en la alfombra roja de los Premios Goya en 2022
Álex García y Verónica Echegui, en la alfombra roja de los Premios Goya en 2022Getty Images

Casi un año después de su muerte el pasado agosto, Álex García ha recordado a la que fuera su pareja, la actriz Verónica Echegui, en el último programa de Historia de nuestro cine. La intérprete, conocida por su papel como La Juani, falleció a causa de un cáncer y siguió trabajando hasta el final, sin que la mayoría de personas del mundo del cine supieran que estaba gravemente enferma. 

Durante el programa, García recordó cómo era trabajar con Echegui, sin poder contener las lágrimas: "Era real, era empática, era absolutamente imprevisible. Tenía algo que tienen algunas personas que hacen que te quedes mirándolas”, comentó el actor. 

Además, García aprovechó su intervención en el programa para revelar la capacidad de Echegui para entender a las personas que la rodeaban. "Sabía perfectamente la grieta de cada persona, y es lo que más le interesaba del mundo. Eso era su principal conexión con el arte. Eso que hacía a dos centímetros de ti atravesaba la pantalla y cualquier persona, aunque no la tuviera aquí, le llegaba. Es algo único y hermoso que nos llega", reflexionó el actor.

"Ella era… es un amor total”, aseguró García, visiblemente emocionado. El actor, que estuvo trece años con Echegui, también destacó que la actriz había tenido un impacto enorme sobre él a la hora de abordar la profesión. 

“Me arraigó el amor y el sentido a la profesión. Me mostró un camino absolutamente meticuloso, visceral y profundo de búsqueda de los personajes. Cuando currábamos juntos, los directores siempre nos decían: 'Chicos, es que esto parece un sanatorio cuando llegáis vosotros dos al set", comentó García. 

Durante un momento del programa, la presentadora de Historia de nuestro cine, Elena S. Sánchez, preguntó que tenían en común los personajes Echegui y García no tardó en contestar. "Su ser entero puesto a disposición del personaje, desnudez absoluta ante cualquier historia y exposición total a favor del arte”, defendió El inmortal

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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