Álex García se emociona recordando a Verónica Echegui: "Era real, era empática, era absolutamente imprevisible"

Casi un año después de su muerte el pasado agosto, Álex García ha recordado a la que fuera su pareja, la actriz Verónica Echegui, en el último programa de Historia de nuestro cine. La intérprete, conocida por su papel como La Juani, falleció a causa de un cáncer y siguió trabajando hasta el final, sin que la mayoría de personas del mundo del cine supieran que estaba gravemente enferma.

Durante el programa, García recordó cómo era trabajar con Echegui, sin poder contener las lágrimas: "Era real, era empática, era absolutamente imprevisible. Tenía algo que tienen algunas personas que hacen que te quedes mirándolas”, comentó el actor.

Además, García aprovechó su intervención en el programa para revelar la capacidad de Echegui para entender a las personas que la rodeaban. "Sabía perfectamente la grieta de cada persona, y es lo que más le interesaba del mundo. Eso era su principal conexión con el arte. Eso que hacía a dos centímetros de ti atravesaba la pantalla y cualquier persona, aunque no la tuviera aquí, le llegaba. Es algo único y hermoso que nos llega", reflexionó el actor.

"Ella era… es un amor total”, aseguró García, visiblemente emocionado. El actor, que estuvo trece años con Echegui, también destacó que la actriz había tenido un impacto enorme sobre él a la hora de abordar la profesión.

“Me arraigó el amor y el sentido a la profesión. Me mostró un camino absolutamente meticuloso, visceral y profundo de búsqueda de los personajes. Cuando currábamos juntos, los directores siempre nos decían: 'Chicos, es que esto parece un sanatorio cuando llegáis vosotros dos al set", comentó García.

Durante un momento del programa, la presentadora de Historia de nuestro cine, Elena S. Sánchez, preguntó que tenían en común los personajes Echegui y García no tardó en contestar. "Su ser entero puesto a disposición del personaje, desnudez absoluta ante cualquier historia y exposición total a favor del arte”, defendió El inmortal.