Un tuit para enfadarlos a todos: la fotografía del rey con Javier Negre que Óscar Puente calificó de "ignominia"

Que Óscar Puente coja el móvil y lance un dardo, envenenado o no, en forma de tuit no debería causar extrañeza. Es, con diferencia, el ministro que más uso hace de la red social de Elon Musk; una utilización además directa, sin la mediación de un equipo. "En las redes se juega duro y, si no lo haces, pasas desapercibido, eres irrelevante", explicó el propio Puente durante una charla sobre comunicación política del PSOE. Esa parece ser su principal consigna. Aunque defienda que el 90% de lo que publica tiene que ver con su Ministerio, lo que más acostumbra a llamar la atención es ese 10% restante. Para él, no hay diferencia. Bien puede azotar a adversarios políticos, sobre todo del PP, como a cualquier otro que se pase por ahí. Incluso al rey Felipe VI, como ha ocurrido esta semana. "Esta situación me parece una absoluta ignominia", escribió Puente acerca de un vídeo en el que se ve al monarca accediendo a fotografiarse con Javier Negre, hoy dueño de un pequeño amasijo de medios de comunicación de extrema derecha. Puente no llegó a aclarar si lanzó el tuit para, como aseguró en otra ocasión, "detectar miserables" o si lo hizo para echar una reprimenda al jefe de Estado. Quién sabe.

El vídeo al que hizo referencia el ministro muestra a Javier Negre acercándose a saludar a Felipe VI durante la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Negre apenas le susurra algo al rey antes de colocarse a su lado y posar juntos para una fotografía. El dueño de medios como EDA TV, para el que trabaja el activista ultra Vito Quiles, o La Derecha Diario usó ese saludo en sus propias redes para atacar al Gobierno. "Un placer volver a coincidir con su majestad el Rey Felipe VI. [...] Estoy seguro de que visitará Ceuta en los próximos días para estar con el pueblo tras la invasión de ilegales que sufrió. Si no fue antes, tal y como trascendió, fue por el bloqueo del presidente Sánchez que le llegó a decir que si iba a la ciudad autónoma el Rey de Marruecos lo habría visto como una afrenta", escribió Negre en X.

Negre, que fue condenado por "intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen" al inventarse una crónica cuando trabaja para El Mundo, inició en pandemia una aventura en solitario que buscaba emular en España a Steve Bannon, el exasesor e ideólogo de la primera campaña de Donald Trump, además de fundador en Estados Unidos de Breitbart News, el lugar en el que los seguidores MAGA pueden dedicarse a leer propaganda trumpista plagada de mentiras. Gracias al apoyo financiero de muchos Ayuntamientos y Comunidades gobernadas por el PP, Negre pudo hacer crecer su primer medio, Estado de Alarma TV, hasta que se decidió a saltar el Atlántico para recibir ese mismo apoyo de parte de los gobiernos de la ultraderecha latinoamericana, sobre todo el argentino de Javier Milei. En España dejó a otros a su cargo para hacer el trabajo sucio, como el ya citado Vito Quiles.

A este contexto quiso hacer referencia Puente cuando publicó su mensaje. Aunque creía que no merecía explicación, expuso cuatro razones para justificar el golpe: "1.- Negre ha insultado reiterada y gravemente a la Reina de España. No voy a reproducir aquí los insultos, pero están al alcance de quien quiera verlos. 2.- Negre ha insultado gravemente al Rey. En este punto sería necesario recordar que hay gente en la cárcel en este país por injurias a la Corona. 3.- Negre es un profesional de la difamación y el bulo. 4.- Negre es un activista de ultraderecha que practica el acoso a los políticos progresistas y a sus familias, entre otras a la mía. El Rey es un símbolo y no es inocuo junto a quien se fotografía o a quien saluda en un contexto que no es protocolario, ni forma parte de ninguna relación institucional. Su imagen se contamina y la del sujeto con el que se fotografía se limpia. Y ambas cosas son inaceptables".

La denuncia del ministro de Transportes sirvió, sin embargo, a Javier Negre para insistir en una supuesta relación cordial con el rey. El comunicador de ultraderecha llegó a asegurar que se comprometió a algo con Felipe VI cuando ambos se vieron en la toma de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. No llegó a decir a qué se refería. "Me dijo algo que por respeto institucional no les contaré", escribió antes de reiterar que cumplirá tal empeño. ¿Cuál? Quizás solo él lo sepa. En ese mismo mensaje, Negre no ocultó su tirria hacia la reina Letizia, de quien dijo que era "una vergüenza para un pueblo católico como el nuestro". "Es evidente que viene de una profesión entregada al sanchismo y que casi todo su círculo de amistades periodísticas no nos quiere porque caen en el discurso del Gobierno de que somos generadores de bulos. En cambio, estas amistades sí apoyan a los que sí crean con dinero público fake news desde TVE y medios afines y redactan comunicados contra los jueces para salvar a un Gobierno corrupto", afirmó esta semana. En enero de este mismo año, llegó a decir que el rey estaba "secuestrado ideológicamente por Sánchez y por la reina socialista".

Cabe preguntarse, sin embargo, si Puente acertó al decir que la imagen de Negre "se limpia" al aparecer con el rey. A tenor de lo que publica Natalia Junquera en El País, no parece que sucediera algo así, al menos para los propios seguidores del comunicador. No hay más que darse un paseo por las respuestas al tuit de Negre en el que celebra su encuentro con Felipe VI. "Otro blanqueando al Borbón masón", dice uno. "Javier, por favor. Respeto el gran trabajo que haces, pero no trates de justificar la actitud del Rey, que desde hace mucho tiempo deja mucho que desear", pone otro. Y así unos cuantos: "Boh, ¿en serio, Javier? Menuda decepción"; "Terrible vendepatria el rey de cotillón ese"; "Ese rey es un traidor"; "No sé a qué viene tanta admiración con un declarado seguidor de la agenda 2030. Está claramente al otro lado de la trinchera". Es casi la primera vez que los propios fanes de Negre, Quiles y compañía se ponen del mismo lado que Óscar Puente, aunque en su caso sea para no alterar su propaganda.