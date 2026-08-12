Una optometrista hace la última llamada para que tengas cuidado mirando el eclipse esta tarde: "Puedes pensar que no ha pasado nada"

Todo el mundo mira arriba, pero ten mucho cuidado. Mirar directamente al Sol durante un eclipse como el de este miércoles 12 de agosto puede tener consecuencias irreversibles si lo haces sin protegerte adecuadamente. En los últimos días no son poco los expertos y especialistas de distintos ámbitos que han alertado sobre la necesidad de utilizar unas gafas homologadas para seguir el fenómeno astronómico.

Pero una vez más no está de más, sobre todo cuando hay tanto de salud en juego. Así se entiende que el Reel que ha subido a Instagram una óptica de Barcelona se haya viralizado en las últimas horas. La publicación, que ya suma cerca de 2.000 'me gustas', la firma la óptica Sant Jordi. Y en ella aparece una de sus empleadas de optometría explicando por qué es crucial emplear las famosas gafas especiales.

El Reel comienza con la intervención de una chica en un programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles... "Yo miré por la ventana para ver qué pasaba con el eclipse, fue una cosa de segundos. Sentí la quemadura y... me repercutió para siempre", contaba la muchacha en el espacio televisivo.

"Normalmente, si miramos directamente al Sol, la luz es tan intensa que nuestro cuerpo reacciona cerrando los ojos, apartando la mirada. En ese momento la pupila se contrae dejando entrar menos luz, para protegerte", explica a partir de ese momento una de las trabajadores de la óptica Sant Jordi.

"Ahora bien, ¿qué pasa con un eclipse?", continúa. "Como la Luna tapa gran parte del Sol y todo está mucho más oscuro, nuestro cerebro no da la orden de contraer la pupila", desgrana. "Nosotros aguantamos mirando mucho m´sa tiempo porque no nos molesta la luz y qué pasa, que el Sol en realidad sigue emitiendo la misma radiación".

"Ahí es cuando se daña la retina sin que te des cuenta. Además, en la retina no hay receptores de dolor, no duele, puedes pensar que no ha pasado nada... y horas después despertarte con la visión borrosa o con una mancha en el centro de la visión. En algunos casos, con consecuencias irreversibles".

​Qué gafas homologadas se deben utilizar

A esta hora del miércoles 12 de agosto, día del eclipse solar total en buena parte de España, va a resultar difícil encontrar unas gafas especiales para eclipse en muchos puntos del país. En algunas ópticas han logrado anunciar reposiciones para esta misma tarde del miércoles... aunque en la mayoría de farmacias y centros especializados se cuelga ya el cartel de que "no quedan gafas" en los escaparates.

Ahora bien, si todavía tienes que hacerte con unas gafas, ten en cuenta que estas deben tener la certificación ISO 12312-2.

Recuerda que en las últimas horas en España se han retirado hasta siete modelos distintos de gafas pensadas para el eclipse. En cualquier caso, ten presente que la retirada ha sido por precaución: estas gafas son tan oscuras que hace que los usuarios no puedan ponérselas sin localizar antes el Sol en el horizonte, lo que presenta mayor riesgo que con otras gafas.

Son gafas que se han retirado del mercado ante el riesgo de que los usuarios, precisamente por la oscuridad que consigue presentar al ojo, no las acabe empleando correctamente.