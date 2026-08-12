Buenas noticias para los profes: algunas empresas ya se rinden a Europa e introducirán marcas para que los textos hechos con IA sean detectables

Europa lo venía pidiendo y ahora su reclamación ha servido. Anthropic ha hecho, al fin, caso a la comunidad docente y otros colectivos en su 'batalla' del día a día con la inteligencia artificial.

Según recoge el medio internacional Business Insider, Anthropic, el gigante tecnológico detrás de la herramienta de IA llamada Claude ha optado por hacer eso mismo que cantidad de profesores ha reclamado desde el auge de este tipo de tecnologías.

Este mismo lunes, la empresa anuncio que los nuevos modelos de Claude incorporarán una "marca de agua imperceptible" de manera automática en los textos generados por IA. Dicha novedad afecta a todas las versiones de Claude lanzadas a partir del 2 de agosto, si bien la propia Anthropic afirma que está trabajando para añadir esta función a los modelos más antiguos.

Explica Anthropic que esta marca de agua no tendrá incidencia ni en el significado ni en la visibilidad de los resultados creados, pero será imborrable cuando un usuario cope y pegue el contenido. De hecho, la propia compañía deja claro que esta marca de agua "puede persistir incluso después de editar el contenido".

El movimiento de Anthropic llega a modo de respuesta a la Ley de IA aprobada por la Unión Europea y busca blindarse, principalmente, de dos tipos de trampas. En las aulas y en la literatura.

A nivel escolar, este 'desenmascaramiento' de los contenidos hechos con IA quiere evitar que alumnos de todas las edades se limiten a copiar los resultados obtenidos a través de búsquedas con herramienta artificial para simplemente pegarlos en sus 'cuadernos online', aulas virtuales o similares. Vamos, un copiapega sin ninguna edición ni intención de estudio previa.

A nivel literario, la meta es poner coto a los escritores fraudulentos que se sirven de la IA para 'crear' y publicar obras literarias como si fueran de su propia cosecha y, desde luego, sin hacer la menor indicación de que los textos tienen por autor a Claude, Gemini, Copilot o Chat GPT, por poner cuatro ejemplos bien conocidos.