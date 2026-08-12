Quién es Bodhana Sivanandan, la niña prodigio del ajedrez que desafía a los Grandes Maestros

Bodhana Sivanandan tiene solo 11 años y hace solo dos días se proclamó campeona británica absoluta de ajedrez en el Campeonato Británico de Ajedrez celebrado en la Universidad de Warwick. Es solo una niña, pero lleva años sentándose frente a un tablero con los más grandes y dando pistas de lo que terminaría siendo.

La que es hoy la mejor ajedrecista de Inglaterra, es la jugadora más joven de la historia en formar parte del equipo femenino de su país y la persona más joven en representarlo en cualquier deporte: con solo 9 años, fue seleccionada para la 45ª Olimpiada de Ajedrez celebrada en Budapest.

También es la única mujer que ha derrotado a un Gran Maestro con una puntuación superior a 2.600, hace hace apenas un mes, contra el Gran Maestro francés Marc Andria Maurizzi en el Trofeo Dole en Francia. Y además es también Maestra Internacional Femenina desde 2025, Maestra FIDE y la jugadora más joven de la historia en lograr una norma de Maestro Internacional —necesita tres para conseguir el título—, arrebatándole el récord a Judit Pogar, la ajedrecista húngara considerada la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos.

Originaria de Harrow, al noroeste de Londres, Sivanandan es hija de dos ingenieros migrantes indios. Fue durante el confinamiento, con solo 5 años, cuando esta niña prodigio descubrió el ajedrez, casi por casualidad: “Me interesaban las piezas y quería usarlas como juguetes. Me interesaban principalmente el caballo y la reina”.

Durante esos meses de pandemia, se dedicó a ver vídeos y a jugar partidas online. Ahora, entrena aproximadamente una hora cada día después de la escuela, con mentores y entrenadores de nivel de maestría internacional de la Federación de Ajedrez de Inglaterra.

"Estoy tratando de convertirme en el Gran Maestro más joven del mundo y también en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”, aseguró al diario La Nación en una entrevista en 2024.