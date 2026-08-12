Brian May, legendario guitarrista de Queen, está en España para ver el eclipse: "Me siento muy afortunado"

El eclipse de este 12 de agosto ha levantado pasiones entre quienes aman la astronomía, pero también entre quienes no están versados en la materia. El fenómeno, que no se producía desde hacía cien años, es ya uno de los acontecimientos de 2026.

España será uno de los grandes epicentros de este eclipse, y hasta aquí ha viajado un gran aficionado a este tipo de fenómenos. Brian May, legendario guitarrista de la banda británica Queen, está en nuestro país para disfrutar del evento del año.

Concretamente, May se encuentra en la provincia de Teruel. A sus 79 años, anunció su llegada a España a través de sus redes sociales, donde compartió un vídeo en el que aparece dentro de un coche equipado con gafas homologadas para la observación de eclipses.

"¡ECLIPSE! ¡El comienzo de mi nueva aventura!", escribió el músico británico, antes de mostrar su entusiasmo por el viaje: "¡Voy a España! ¡Hurra!". La presencia de May en España no sorprende a quienes conocen su faceta científica.

Además de ser uno de los fundadores de Queen, el artista completó un doctorado en Astrofísica en el Imperial College de Londres en 2007, tras retomar décadas después una investigación sobre el polvo interplanetario que había abandonado por el éxito de la banda.

Aprovechando la expectación por el fenómeno, el músico lanzó varios mensajes de concienciación sobre la importancia de observar el eclipse de forma segura. En su publicación recordó que nunca debe mirarse al Sol con gafas de sol convencionales y advirtió de que hacerlo puede provocar daños irreversibles en la vista.

"Podríais quedaros ciegos", alertó, insistiendo en el uso de gafas específicas para eclipses y en la necesidad de explicar los riesgos a los más jóvenes. Aunque inicialmente no reveló desde qué punto del país seguiría el evento, recientemente ha anunciado que lo hará desde Javalambre, en la provincia de Teruel.

May también adelantó que intentaría compartir la experiencia con sus seguidores a través de una retransmisión en directo en Instagram. El músico, que se define como un apasionado de los eclipses, ha animado en varias ocasiones a vivir en persona este tipo de acontecimientos astronómicos, que considera una experiencia única.