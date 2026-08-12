En la televisión local de Valladolid decidieron ser icónicos: así despidieron el informativo por el eclipse

"Llevamos un año, prácticamente, hablando de lo mismo y hoy, por fin, el día ha llegado". Estas palabras son del presentador de La 8, canal de televisión local de Valladolid, este miércoles, sobre el tan esperado eclipse total de Sol que gran parte de España va a disfrutar.

Roberto Cabezudo, mientras se ponía unas gafas homologadas, necesarias para ver el fenómeno astronómico con seguridad, aconsejaba a sus espectadores mirar al cielo y observarlo, pero siguiendo las debidas precauciones.

"Disfruten de esta tarde que promete ser histórica", les exhortó. Y ahí vino la magia, como se puede ver en el fragmento que compartió en sus redes: mientras se quedaba mirando a cámara, la luz del plató simuló la de un eclipse mientras sonaba una canción que iba con toda la intención. Cómo no, era Total Eclipse Of The Heart, de la recientemente fallecida Bonnie Tyler.

Este miércoles, por motivos obvios, son muchos los que se están acordando de la artista y de su canción. Sin ir más lejos, en La 1 también ha sonado, y son cientos los que la están incluyendo en sus publicaciones de redes sociales.

Total Eclipse Of The Heart la compuso en realidad Jim Steinman, quien en una entrevista hace unos años contó que en realidad va sobre un amor entre vampiros... y de ahí tanta oscuridad. Nada que ver con un enamoramiento entre humanos ni con ningún fenómeno celestial.

Vayas a ver el eclipse con música o sin ella, no está de más recordar rápidamente cuatro fáciles medidas de seguridad:

Utilizar gafas certificadas y adquiridas solo en canales oficiales, tiendas especializadas o distribuidores recomendados por entidades científicas. Puedes revisar aquí si tu modelo es de los siete que se han retirado del mercado.

Mantener las gafas puestas durante toda la fase parcial del eclipse, antes y después de la totalidad.

Supervisar especialmente a niños y niñas, así como personas mayores, que pueden retirar accidentalmente la protección.

No utilizar dispositivos ópticos (cámaras, prismáticos, telescopios) con gafas de eclipse; ya que requieren filtros solares específicos para instrumentación.