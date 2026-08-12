Locura absoluta por el tuit que el Real Madrid ha publicado justo antes del comienzo del eclipse

Vinicus Jr. mira al cielo en una imagen de archivo de un partido en el Bernabéu

Eclipse por aquí, eclipse por allí. Este miércoles 12 de agosto la noticia en toda España está en los cielos, en forma de un histórico eclipse solar total que hacía más de un siglo que no vivía el país. Y si es la gran noticia en los medios, también es el gran motivo de discusión en las redes sociales.

Parece que no hay famoso, institución o club que no quiera sumarse a la tendencia. Dicen que el fútbol lo eclipsa todo y a esa misma idea parece haberse agarrado el equipo de redes del Real Madrid, que ha publicado esta tarde de miércoles un mensaje que tiene a todo X enloquecido por lo que acaban de ver.

En un tuit sin palabras y con solo el emoji de la cara con gafas de sol, la cuenta oficial del Real Madrid publica un vídeo corto animado donde aparece un sol que, segundo a segundo, se va viendo eclipsado por el escudo del Real Madrid, hasta que tapa por completo al astro rey y posteriormente comienza a decaer. Lo mismo que hará la luna al filo de las 20:00 en la España peninsular.

El vídeo es digno de ver... y puede hacerse sin gafas especiales.

Si lo que quería el Real Madrid era generar impacto, objetivo más que cumplido. En apenas unos minutos de 'vida', el tuit acumula ya miles de 'me gusta', cientos de retuits y mensajes de respuesta. Y eso que la tarde no ha hecho más que comenzar.

Son muchos que lo que ven es un ejercicio extraño de posicionamiento. Se han disparado las respuestas de usuarios de X, incluso aficionados madridistas, que confiesan sentirse estupefactos por el mensaje del club blanco.

También hay, por supuesto, quien aprovecha el tirón para hacer gala de su madridismo o quien intenta convencer a Florentino Pérez para que se deje de eclipses y fiche a un mediocentro... ahora que lo de Rodri parece haberse caído.