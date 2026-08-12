Encuentran una chocolatina de 1991 y todo el mundo alucina con su tamaño, tanto que incluso la marca se ha tenido que pronunciar: "Pesa 62 gramos, es casi tan grande como mi mano"

Cualquier tiempo pasado fue mejor (al menos en lo que se refiere al tamaño de las barritas de chocolate Mars). Durante la limpieza de una vivienda antigua en la villa de Scunthorpe (Inglaterra) se ha hallado una tableta de chocolate de la mencionada marca de hace 35 años que es significativamente más grande que la actual.

Victoria Gordon, responsable del servicio de limpieza, ha publicado en las redes sociales una imagen de esa barrita Mars de 1991, que tiene un peso de 62,5 gramos, junto a una de las tabletas que se venden en la actualidad, que pesa 40 gramos.

En una entrevista concedida a BBC Radio Lincolnshire, la mujer ha explicado que "estábamos vaciando la casa de un acumulador compulsivo y todo lo que revisábamos tenía décadas de antigüedad".

De entre todos los objetos que encontró, Victoria Gordon ha destacado que "esta barra Mars me llamó la atención porque, cuando la cogí, ocupaba casi toda la longitud de mi mano. Pensé: '¡Vaya, fíjate en lo grande que es!'".

La diferencia de tamaño entre la chocolatina que se comercializaba en 1991 y la que se vende en 2026 ha desatado semejante revuelo en las redes sociales que desde la propia marca se han tenido que pronunciar al respecto.

Un portavoz de Mars ha justificado que las tabletas de chocolate de 1991 no son iguales a la de la actualidad debido a que "a lo largo de los últimos 35 años, hemos realizado una serie de ajustes en los tamaños de nuestras barritas y en los formatos de los envases para adaptarnos a la demanda de los consumidores, teniendo en cuenta además factores externos más amplios, como los costes de fabricación y el precio del cacao".

Mars fue fundada en 1883 por Frank C. Mars, de Minnesota (EEUU). Sus tabletas se fabricaron por primera vez a mano en el año 1932 en la ciudad inglesa de Slough, donde a día de hoy se continúan elaborando.