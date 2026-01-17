Anuncian nueva fecha para la entrega de 'El Exorcista': el nombre de la protagonista sorprenderá a más de uno

Nueva fecha para la nueva entrega de El Exorcista. Universal Pictures, en una información recogida por el diario estadounidense Deadline, anuncia la película como "una nueva versión radical" del clásico del cine de terror escrito, dirigido y producido por Mike Flanagan. Se estrenará finalmente el 12 de marzo de 2027, y contará con una protagonista bien conocida: Scarlett Johansson.

Tal y como asegura el medio de comunicación, la productora había fijado el 13 de marzo de 2026 como fecha de estreno, pero parece que la dirección del filme necesitará más tiempo. La película de Blumhouse-Atomic Monster y Morgan Creek ocupa un lugar destacado en el calendario de estrenos de primavera de 2027. Estas son las versiones de la trama:

El Exorcista (1973).

(1973). El Exorcista II: El Hereje (1977).

(1977). El Exorcista III (1990).

El Exorcista: El Comienzo (2004).

(2004). El Exorcista: Creyentes (2023).

Esta nueva versión de Flanagan ha sido anunciada como una historia completamente nueva y no conectada con el mundo de la franquicia, pero sobre todo con su última película, El Exorcista: Creyente, de 2023, que recaudó 65,5 millones de dólares (56 millones de euros en la conversión actual) en América del Norte y 136,2 millones en todo el mundo (117 millones de euros en la conversión actual).

Por el momento, se desconocen otros datos del rodaje, salvo que se hará en la ciudad de Nueva York. Johansson ayudó recientemente a resucitar otra importante franquicia de Universal con Jurassic World Rebirth, estrenada este verano, que recaudó 868 millones de dólares a nivel mundial (747 millones de euros en la conversión actual).

"Una actriz brillante"

Tal y como informó en noviembre de 2025 el mismo diario estadounidense, Scarlett Johansson será la encargada de protagonizar la esperada película de Mike Flanagan. "Scarlett es una actriz brillante cuyas interpretaciones, siempre tan cautivadoras, se sienten naturales y auténticas, tanto en películas de género como en los grandes estrenos veraniegos, y no podría estar más feliz por tenerla a bordo en esta película", aseguró entonces él mismo.

De este modo, la actriz interpretará a una mujer que se enfrenta a fuerzas demoníacas en un contexto moderno, con un guion que promete explorar no solo el horror sobrenatural, sino también los dilemas emocionales y familiares que surgen en medio de la posesión.

En conversación con el diario The Hollywood Reporter, el director avanzó que "El Exorcista es una de las razones por las que me convertí en cineasta, y es un honor tener la oportunidad de probar algo nuevo, audaz y aterrador dentro de su universo". Habrá que esperar a marzo de 2027 para conocer finalmente cómo será la película.