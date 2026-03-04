Unos padres esperan gemelos por tercera vez y la médico sentencia: "Podría jugar a la lotería y ganar algo"

El hecho de tener gemelos ya es, de por sí, una experiencia poco común que trae consigo una mezcla de sorpresa y emoción. Que ocurra una segunda vez en la misma familia entra en el terreno de lo extraordinario, y que se repita por tercera vez parece casi cosa de estadísticas imposibles. Sin embargo, aunque las probabilidades sean ínfimas, la biología y la genética recuerdan que lo extraordinario no es sinónimo de imposible.

Precisamente eso es lo que está a punto de vivir una familia alemana. Una pareja de la ciudad de Fürth, formada por Jasmin Schmidt y Andreas Rittner, espera su tercer par de gemelos consecutivo, un caso tan inusual que el propio hospital lo ha compartido como una auténtica rareza médica. Si todo transcurre según lo previsto, en junio darán la bienvenida a dos nuevos bebés que se sumarán a sus ya dos parejas de gemelos.

El propio hospital Klinikum Fürth ha contado en su cuenta de Instagram que la probabilidad de que una misma pareja tenga gemelos en tres embarazos distintos ronda 1 entre 612.000. “Podría jugar a la lotería y ganar algo”, resumió entre risas Anja Forster, la jefa de la unidad de obstetricia. Y es que, tal y como explicó la especialista, se trata de un caso excepcional incluso para profesionales acostumbrados a ver partos múltiples.

Factores hereditarios y azar

Según recoge la radio pública alemana, en el nacimiento del primer par de la familia estuvieron Sophie y Franzi, dos matronas que son gemelas entre sí. Un detalle que, por la falta de datos sobre cuántos gemelos acaban eligiendo la misma profesión, hace prácticamente imposible calcular la probabilidad conjunta de ambos sucesos. La escena, casi simbólica, añadió aún más singularidad a una historia que ya parecía escrita por el azar.

Si miramos el árbol genealógico, en la familia de la madre ya existen antecedentes de gemelos, lo que sugiere una predisposición genética. Además, en este caso concreto no hubo intervención por fecundación asistida, por lo que los responsables médicos apuntan a una combinación de factores hereditarios y azar. Esto hace que la historia de la familia no sea solo sorprendente, sino también un ejemplo fascinante de cómo la genética puede influir en algo tan extraordinario como tener gemelos varias veces.

No obstante, la tendencia demográfica en Alemania muestra que los partos múltiples no han aumentado recientemente. Los datos oficiales del Statistisches Bundesamt indican que el número de pares de gemelos registrados pasó de 13.663 en 2020 a 10.275 en 2024; así como los partos de trillizos permanecen en cifras muy bajas, en torno a un par de centenares anuales. Estos datos sitúan el caso de la familia de Fürth como una excepción aún más llamativa frente a la tendencia general.