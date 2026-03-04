Una alumna de 10 años le manda un enternecedor audio a su profesora de natación que dice mucho del trabajo que ha hecho con ella

Una alumna de las clases de natación le manda un enternecedor audio a su profesora.

La nadadora y creadora de contenido Rocío Rodríguez (@Roo_rodriguez9) ha arrasado al enseñar el audio que le ha enviado una de sus alumnas de 10 años de las clases de natación, tan enternecedor que ha acumulado más de 71.000 visitas tan solo en TikTok (y subiendo).

Rocío lo describe como uno de los "momentos más tiernos de mi vida". Todo comienza con un mensaje de la madre: "Buenos días, Rocío. Perdona que te molestemos en domingo, pero Miranda quiere decirte algo".

Envía un total de dos audios: uno de 22 segundos y otro de 10. El motivo por el que lo hace dice mucho de las dos, tanto de cómo ha sido Rocío como profesora y de cómo es la alumna.

El audio que refuerza la unión profesora-alumna

"Hola Rocío, esta semana en el colegio vamos a celebrar el Día de la Mujer y nos han pedido que llevemos una foto de una persona que conozcamos, ya sea famosa o no, y que nos guste las cosas que ha conseguido", ha comenzado pronunciando en el audio.

Por ello, le ha pedido un enorme favor: "¿Te importaría pasarme una foto tuya compitiendo o nadando para ponerla en mi trabajo? Gracias".

De las reacciones que han surgido, todos están de acuerdo con lo mismo: "¡Qué mona, por favor! ¡Qué monada!".

Profesor y alumno, una relación a mejorar

Son muchos profesores que también publican contenido en redes sociales que hablan diariamente de todos los problemas que hay en los colegios en cuanto a la relación entre el alumno y el docente, en el que también están implicados los padres.

George, profesor que acostumbra a hacerlo (@george.fn31) se quejó recientemente de los padres que llaman a diario a un colega de profesión para recriminar que se "satura" a sus hijos con los deberes que les mandan para casa.

"Yo sé que es muy duro ver a los niños sufrir, pero pensad que cuando vosotros estudiabais y erais pequeños, la gente de mi generación hacía muchísimos más deberes de los que realmente se hacen ahora", ha reflexionado.

Y ha concluido con una nueva lección: "El profesor no odia a vuestros hijos. Simplemente si le manda deberes fuera del periodo escolar es para que refuercen el aprendizaje que ya han tenido en el aula".