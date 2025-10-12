Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Descubren impresionantes corales del tamaño de cinco canchas de tenis en las profundidades marinas
Ha crecido de manera continua durante más de 300 años. 

Helena Zarco García
Profundidades del Mar MediterráneoGetty Images

En las profundidades marinas de las Islas Salomón, al norte de Australia, un equipo de investigadores ha realizado un hallazgo que ha dejado asombrada a la comunidad científica. Un coral gigantesco del tamaño de cinco canchas de tenis, considerado uno de los más grandes jamás documentados.

Con unas dimensiones impresionantes de 34 metros de ancho, 32 de largo y 5,5 de alto, y una circunferencia de 183 metros, este coral ha crecido de manera continua durante entre 300 y 500 años. 

A diferencia de los arrecifes formados por múltiples colonias, este ejemplar es una sola estructura viva, compuesta por una red de pólipos genéticamente idénticos, cuyo número se estima en casi mil millones. Esta peculiaridad lo convierte en un ecosistema clave para cientos de peces y otras especies marinas que encuentran refugio en sus cavidades y superficies.

Un hallazgo que parecía un naufragio

El descubrimiento se produjo cuando un equipo de National Geographic, que exploraba el área, creyó inicialmente haber encontrado un gran naufragio. Solo después de realizar inmersiones más detalladas con la ayuda del cineasta submarino Richard Vevers, se confirmó que se trataba de un enorme coral del tipo Pavona clavus, una especie pétrea poco común y fundamental para el equilibrio ecológico de los océanos tropicales.

Las imágenes captadas revelaron tonos de marrones, verdes y dorados, un espectáculo natural que evidencia la sorprendente vitalidad de los ecosistemas marinos profundos, todavía poco explorados.

Un mensaje de esperanza

El hallazgo llega en un momento crítico para los arrecifes de coral de todo el mundo. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el 44 % de las especies de corales que forman arrecifes en aguas cálidas están en peligro, principalmente a causa del calentamiento global, la acidificación del océano y la contaminación. Los expertos advierten que un aumento de apenas 1,5 °C sobre los niveles preindustriales podría destruir entre el 70 % y el 90 % de los arrecifes tropicales.

Sin embargo, este gigantesco coral descubierto en las profundidades podría representar una esperanza para la conservación marina. Su ubicación a gran profundidad lo ha protegido de las amenazas que afectan a los arrecifes más superficiales, y los científicos creen que podría albergar información genética clave para entender cómo ciertas especies logran resistir el cambio climático.

