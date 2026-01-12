Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El actor turco Can Yaman rompe su silencio sobre su presunta detención en Turquía por posesión de drogas
Cultura
Cultura

El actor turco Can Yaman rompe su silencio sobre su presunta detención en Turquía por posesión de drogas

La estrella de las telenovelas turcas ha escrito un post en su cuenta de Instagram y ha aclarado qué sucede con su visita a 'El Hormiguero'.

Marina Prats
Marina Prats
Can Yaman en un 'photocall' de la serie 'Sandokan' en Roma el pasado mes de octubre.
Can Yaman en un 'photocall' de la serie 'Sandokan' en Roma el pasado mes de octubre.Mondadori Portfolio

El actor turco Can Yaman, conocido por telenovelas como Pájaro soñador, Sandokan, El Turco,Viola come il mare o de la serie española El laberinto de las mariposas se ha pronunciado tras las noticias publicadas por la prensa turca en la que informaban de una supuesta detención por presunta posesión de drogas.

Lo ha hecho en un post en su cuenta de Instagram en el que ha celebrado su vuelta a Roma para sus nuevos proyectos profesionales y en el que desmiente las informaciones publicadas por diario turco Hürriyet

"Querida prensa italiana, la prensa turca siempre ha sido mala conmigo, ¡pero esto no es nada nuevo! ¡Vosotros no, por favor! Por favor, no cometas el error de copiar y pegar las noticias que vienen del Bósforo", ha comenzado diciendo.

"¿Creen que ando por ahí con drogas en un momento donde la policía está haciendo investigaciones robustas y arrestando a muchos famosos? Si fuera cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo y no podría volver a Italia al día siguiente", ha concluido en relación a las informaciones publicadas.

Según el medio turco, en últimas semanas habían sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del deporte. 

En esta última redada realizada en distintos locales de ocio nocturno de Estambul se informaba de que habían sido detenidos tanto Yaman, la popular actriz Selen Görgüzel como otras cinco personas.

Según esta noticia, a los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un supuesto uso de drogas, concretamente de cocaína. Según Hürriyet, la Fiscalía no había emitido orden de detención contra Can Yaman en el marco de estas operaciones antidroga, pero durante el registro de esta madrugada en los locales de ocio, los agentes lo hallaron en posesión de estupefacientes, por lo que fue detenido.

Asimismo, ha desmentido los rumores que apuntaban a que no asistiría este jueves 15 de enero como invitado a El Hormiguero (Antena 3) a través de una cuenta atrás en una historia de Instagram. Con ella, deja claro que la noticia de la detención era falsa y que asistirá al programa de Pablo Motos.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 