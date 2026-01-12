El actor turco Can Yaman rompe su silencio sobre su presunta detención en Turquía por posesión de drogas

Can Yaman en un 'photocall' de la serie 'Sandokan' en Roma el pasado mes de octubre.

El actor turco Can Yaman, conocido por telenovelas como Pájaro soñador, Sandokan, El Turco,Viola come il mare o de la serie española El laberinto de las mariposas se ha pronunciado tras las noticias publicadas por la prensa turca en la que informaban de una supuesta detención por presunta posesión de drogas.

Lo ha hecho en un post en su cuenta de Instagram en el que ha celebrado su vuelta a Roma para sus nuevos proyectos profesionales y en el que desmiente las informaciones publicadas por diario turco Hürriyet.

"Querida prensa italiana, la prensa turca siempre ha sido mala conmigo, ¡pero esto no es nada nuevo! ¡Vosotros no, por favor! Por favor, no cometas el error de copiar y pegar las noticias que vienen del Bósforo", ha comenzado diciendo.

"¿Creen que ando por ahí con drogas en un momento donde la policía está haciendo investigaciones robustas y arrestando a muchos famosos? Si fuera cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo y no podría volver a Italia al día siguiente", ha concluido en relación a las informaciones publicadas.

Según el medio turco, en últimas semanas habían sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del deporte.

En esta última redada realizada en distintos locales de ocio nocturno de Estambul se informaba de que habían sido detenidos tanto Yaman, la popular actriz Selen Görgüzel como otras cinco personas.

Según esta noticia, a los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un supuesto uso de drogas, concretamente de cocaína. Según Hürriyet, la Fiscalía no había emitido orden de detención contra Can Yaman en el marco de estas operaciones antidroga, pero durante el registro de esta madrugada en los locales de ocio, los agentes lo hallaron en posesión de estupefacientes, por lo que fue detenido.

Asimismo, ha desmentido los rumores que apuntaban a que no asistiría este jueves 15 de enero como invitado a El Hormiguero (Antena 3) a través de una cuenta atrás en una historia de Instagram. Con ella, deja claro que la noticia de la detención era falsa y que asistirá al programa de Pablo Motos.