Diego Valero, experto en economía del comportamiento: "La cocina para el uso exclusivo de cocinar va a reducirse y eso favorece la tendencia hacia pisos pequeños"

"No habrá cocinas" en las casas españolas dentro de unos cuantos años. Este fue, al menos, el vaticinio lanzado por Juan Roig, el presidente y alma mater de Mercadona, sobre la evolución de los hábitos de consumo y alimentación de la población.

Sus palabras generaron revuelo, como casi todo lo que tenga que ver con él y con Mercadona. Tal fue y es el revuelo que ahora le ha dado respuesta un experto en economía del comportamiento.

Se trata de Diego Valero, profesor de la Universidad de Barcelona, que en una entrevista en Código de Barras, programa de la Cadena SER, ha querido matizar las palabras de Juan Roig.

No cree que el dueño de Mercadona se equivocase, aunque sí ve un mensaje necesitado de 'correcciones'. "Yo creo que lo que dijo Roig es más una profecía que una provocación".

"En muchas cocinas nuevas lo que predomina es un microondas para calentar la comida, mientras que los hornos tradicionales, los que se usaban para cocinar de verdad, están desapareciendo poco a poco", ha admitido en la Cadena SER.

Para Diego Valero el presente ya marca una 'evidencia', que la cocina como espacio tradicional está perdiendo peso en el día a día de los hogares en España, pero pone coto a esa reducción.

"Que desaparezca por completo la cocina, probablemente no. Pero la cocina tradicional, la que solo sirve para cocinar, sí está reduciendo su papel", añade, apoyándose en un estilo de vida cada vez más acelerado y menos compatible con la elaboración de guisos, caldos y recetas diversas 'a fuego lento'.

También quiso apuntar una realidad del mercado inmobiliario, el 'auge' de las viviendas de reducidas dimensiones por el altísimo precio de venta y alquiler. "La cocina para el uso exclusivo de cocinar va a reducirse y eso favorece la tendencia hacia pisos pequeños". En ellos, culmina, "el espacio de la cocina se puede destinar a otras cosas" para reconvertir la 'cocina de siempre' en un área multifuncional.