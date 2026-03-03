Vuelos privados de 200.000 euros para salir de Dubái, 8 horas de coche hasta Omán y colas de 4 horas en la frontera: así evacúan los ricos el Golfo mientras los aeropuertos siguen cerrados por los ataques de Irán

Aunque digan que el dinero no da la felicidad, la realidad es que puede evitarte problemas importantes. Buena prueba de ello es lo que está ocurriendo durante los últimos días como consecuencia de la guerra de Irán en Oriente Medio, que ha obligado a cerrar numerosos aeropuertos. Los ricos están pagando hasta 200.000 euros para abandonar la región.

Quienes se encuentran en centros neurálgicos de Emiratos Árabes Unidos como Dubái o Abu Dabi y se pueden permitir hacer frente a esas ingentes cantidades de dinero, están poniendo rumbo por carretera a Omán o Arabia Saudí, dos países cuyo espacios aéreos no están del todo cerrados.

En el caso del paso fronterizo de Hatta, que conecta Emiratos Árabes Unidos con Omán, hay colas de cuatro horas. Además, ese tiempo de espera podría incrementarse aún más en los próximos días.

Una vez que se llega a Omán, los ricos toman vuelos chárter de corta distancia hacia Estambul (Turquía), El Cairo (Egipto) o Maldivas que pueden costar hasta 200.000 dólares (unos 170.000 euros, al cambio actual).

Por si ese coste se quedara corto, Ameerh Naran, director ejecutivo de Vimana Private Jets, ha informado a Business Insider de que los vuelos privados con destino a países europeos están ascendiendo a entre 175.000 y 235.000 dólares, es decir, entre 150.000 y 200.000 euros.

La mayor prioridad: encontrar la ruta más temprana

En ese sentido, Naran ha afirmado, en declaraciones al citado medio, que "se ha puesto un claro énfasis en la rapidez y la certeza de la salida, y muchos clientes dan prioridad a la ruta más temprana viable en lugar de a tipos de aviones específicos o preferencias tradicionales".

Respecto a cómo se está organizando la logística relativa a esos vuelos para salir de Oriente Medio, el director ejecutivo de Vimana Private Jets ha señalado que "hemos observado un aumento de la demanda de asistencia coordinada en tierra para facilitar el acceso a los aeropuertos cuyo espacio aéreo permanece abierto".