El Comité de Dirección del Festival de San Sebastián se posiciona: "Hemos creído necesario mostrar públicamente nuestro rechazo al genocidio"

Los ataques masivos de Israel en la franja de Gaza y la situación de hambruna a la que se enfrenta su población por la falta de comida y ayuda humanitaria no solo han indignado a millones de ciudadanos en medio mundo, sino que también han impacto en el mundo de la cultura.

Son muchos los rostros conocidos como Susan Sarandon, que no han dudado en posicionarse y en pedir a sus compañeros o instituciones que hagan lo mismo ante las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Palestina.

Este viernes, el Comité de Dirección del Festival de San Sebastián, que arranca el próximo 19 de septiembre, ha emitido un comunicado en sus redes sociales para posicionarse en contra de las acciones del gobierno de Israel. "El Comité de Dirección de este Festival defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También creemos necesario hacer un llamamiento genérico a favor de la democracia y alertar sobre sus fragilidades ante la abundancia de derivas autoritarias y discursos que actualmente generan espurias equiparaciones con regímenes dictatoriales", reza el comienzo del comunicado.

"No, no es lo mismo dictadura que democracia. No, no es lo mismo respetar los derechos humanos que conculcarlos sistemáticamente. Desde el mundo de la cultura necesitamos democracia y derechos humanos para existir, para salvaguardar las libertades de nuestras sociedades", defiende la dirección del certamen.

En el texto, los miembros del Comité de Dirección apuntan que son conscientes de que los Derechos Humanos se incumplen "a diario y en no pocos lugares del mundo", pero veían necesario posicionarse ante la situación en Palestina. "Hemos creído necesario mostrar públicamente nuestro rechazo al genocidio, a las masacres inimaginables a las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al pueblo palestino desde que Hamás perpetrara el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, que, por supuesto, también condenamos", defienden en el comunicado.

"Matan a población civil palestina. Matan a niñas y niños. Matan a periodistas y a personal en tareas humanitarias. Utilizan la hambruna como arma. Impiden y obstaculizan el acceso a ayuda humanitaria. Se fuerzan traslados masivos de población palestina. Arrasan edificios. Bombardean hospitales también. Humillan, conquistan, aplastan. Destruyen Gaza. Desprecian la legalidad internacional. Es insoportable tanta atrocidad, tanto terror. Nos invaden la rabia y el dolor ante tal injusticia", han denunciado en el texto.

Además, los miembros del Comité de Dirección del festival defienden que artistas e instituciones culturales se posicionen: "Decía Mark Twain que la historia no se repite pero rima. Desde el mundo del cine, de la cultura en general, siempre hemos querido aprender las lecciones de los horrores del siglo XX que el conocimiento histórico nos ha legado para que nunca más rimen terroríficamente. Es obligado pues condenar hoy la sistemática y programada conculcación de derechos humanos, el genocidio que está perpetrando el Gobierno de Netanyahu".

"Aunque pueda parecer ingenuo, exigimos un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes que están secuestrados por Hamás y deseamos una futura convivencia pacífica de los pueblos israelí y palestino", concluye el comunicado.

El texto también se ha leído en la presentación que se ha celebrado este viernes en la que se han confirmado algunos de los nombres que estarán en la próxima edición del festival, que arranca el 19 de septiembre.