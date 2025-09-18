El Consejo de Administración de RTVE sale en defensa de Sarah Santaolalla y Laura Arroyo

El Consejo de Administración de RTVE ha emitido un comunicado a favor de las colaboradoras de Mañaneros y Malas lenguas, Sarah Santaolalla y Laura Arroyo después de los ataques sufridos por ambas por parte de numerosas personas en redes sociales e incluso por miembros de distintas formaciones políticas.

Según informan en el mismo, aprobado con 11 votos a favor y 4 en contra, "lamenta profundamente los ataques de los que han sido objeto" ambas colaboradoras. "Mas allá de la discrepancia que puedan provocar, tanto en fondo como en forma, con sus opiniones, ambas han sido objeto de una campaña de insultos, falsedades y ataques personales que nos resultan absolutamente inadmisibles", han añadido.

"Desde la defensa de la pluralidad y la libertad de expresión, RTVE acepta y fomenta el debate y hasta la pasión discrepante, pero no parece tolerable que nadie que goce de proyección pública y mediática desde la propia TVE merezca ser objeto de ataques contra su dignidad profesional y personal", han destacado.

En su comunicado han recordado que "no es inocente que precisamente sean dos mujeres las que reciban descalificaciones ofensivas y soeces" y que esto es sintomático de "un grado de misoginia y machismo que ninguna sociedad democrática puede permitir y que RTVE combate como uno de sus fines esenciales de servicio público".

El Consejo de Administración de RTVE han recalcado que en la corporación pública fomentan "la controversia y la crítica, por incómoda que resulte, pero siempre desde la tolerancia y el respeto que haga posible la convivencia desde posiciones diferentes".

Asimismo, han recordado que "no es la primera vez que profesionales y colaboradores de RTVE sufren campañas de acoso", incluso llegando a "impedir su labor en el ejercicio de su profesión". "Ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir", han enfatizado.

El Consejo de Administración de RTVE ha recordado que la labor de proteger la integridad y la libertad de expresión de sus trabajadores y que tomarían "cuantas medidas sean precisas para proteger a quienes contribuyen con su trabajo a hacer de RTVE un foro de ideas y opiniones libres".

"No vamos a entrar en qué intereses ideológicos o incluso económicos se esconden tras campañas de desprestigio contra la radiotelevisión pública y sus colaboradores, lo que nos importa y nos impele es garantizar una RTVE plural, diversa y relevante", han señalado y han destacado que el objetivo final de la corporación pública es "contribuir a un mejor conocimiento de la realidad y sus contextos" y aportar "puntos de vista diversos", siempre en "defensa del servicio público".