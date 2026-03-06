Los turcos alucinan con el parecido de uno de sus deportistas más importantes con un ministro español: hasta él lo comenta

Lo que ha pasado entre Turquía y España está siendo de película. Desde que Pedro Sánchez se pronunciara firmemente contra el conflicto entre EEUU, Israel con Irán con un potente "no a la guerra" y la posterior amenaza de Trump de cortar las relaciones comerciales con el país, los turcos han iniciado un movimiento masivo.

Uno a favor de los españoles y su presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En redes sociales, especialmente en X, ya se ha visto de todo. Desde el periodista turco Özgur Hasan Altuncu pidiera a sus compatriotas que hicieran espacio en sus armarios para Zara y Bershka o que recomendaran BBVA para sus decisiones financieras.

Desde entonces han surgido mensajes, fotografías y vídeos de usuarios turcos para apoyar a España, como el del famoso chef CZN Burak, que ha cocinado dos grandes arroces caracterizándolos con las banderas, mandando un saludo a los "hermanos y hermanas de España".

Y ahora, turno de respuestas

Los españoles han comenzado a interactuar con los turcos de forma fraternal. Pero ahora Ramón López, comunicador, ha arrasado al enseñar un gran parecido del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con uno de los deportistas más importantes de Turquía.

"Los turcos van a flipar", comenta López. Y lo cierto es que sí se puede notar un gran parecido con Yusuf Dikeç, el tirador olímpico turco de 52 años que alcanzó la fama mundial tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su viralidad llegó por su estilo minimalista y casual al competir en los JJOO, sacando un gran contraste con el de sus rivales. Una de las fotografías que quedarán para la historia del deporte es la de Dikeç disparando con la mano en el bolsillo en la prueba de pistola de aire 10 metros mixto.

Por si fuera poco, el pasado mes de octubre se coronó como campeón en la Liga de Campeones Europea y campeón de la Liga Europea.

El ministro Bolaños responde

Bolaños se ha hecho eco de este parecido y ha tirado de ironía para responder a través de un tuit en su perfil oficial de X:

"Garantizo que no somos la misma persona. Ya me gustaría tener esa puntería. Un abrazo fuerte a nuestros amigos turcos", ha expresado el ministro.