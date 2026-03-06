Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los turcos alucinan con el parecido de uno de sus deportistas más importantes con un ministro español: hasta él lo comenta
Virales
Virales

Los turcos alucinan con el parecido de uno de sus deportistas más importantes con un ministro español: hasta él lo comenta

Todo comenzó con el movimiento masivo turco en favor de España por la reacción que tuvo el país a las amenzas de Trump.

Juan De Codina
Juan De Codina
Yusuf Dikeç, medalla de plata de tiro olímpico.
Yusuf Dikeç, medalla de plata de tiro olímpico.Getty Images

Lo que ha pasado entre Turquía y España está siendo de película. Desde que Pedro Sánchez se pronunciara firmemente contra el conflicto entre EEUU, Israel con Irán con un potente "no a la guerra" y la posterior amenaza de Trump de cortar las relaciones comerciales con el país, los turcos han iniciado un movimiento masivo.

Uno a favor de los españoles y su presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En redes sociales, especialmente en X, ya se ha visto de todo. Desde el periodista turco Özgur Hasan Altuncu pidiera a sus compatriotas que hicieran espacio en sus armarios para Zara y Bershka o que recomendaran BBVA para sus decisiones financieras.

Desde entonces han surgido mensajes, fotografías y vídeos de usuarios turcos para apoyar a España, como el del famoso chef CZN Burak, que ha cocinado dos grandes arroces caracterizándolos con las banderas, mandando un saludo a los "hermanos y hermanas de España".

Y ahora, turno de respuestas

Los españoles han comenzado a interactuar con los turcos de forma fraternal. Pero ahora Ramón López, comunicador, ha arrasado al enseñar un gran parecido del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con uno de los deportistas más importantes de Turquía.

"Los turcos van a flipar", comenta López. Y lo cierto es que sí se puede notar un gran parecido con Yusuf Dikeç, el tirador olímpico turco de 52 años que alcanzó la fama mundial tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su viralidad llegó por su estilo minimalista y casual al competir en los JJOO, sacando un gran contraste con el de sus rivales. Una de las fotografías que quedarán para la historia del deporte es la de Dikeç disparando con la mano en el bolsillo en la prueba de pistola de aire 10 metros mixto.

Por si fuera poco, el pasado mes de octubre se coronó como campeón en la Liga de Campeones Europea y campeón de la Liga Europea.

El ministro Bolaños responde

Bolaños se ha hecho eco de este parecido y ha tirado de ironía para responder a través de un tuit en su perfil oficial de X:

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

"Garantizo que no somos la misma persona. Ya me gustaría tener esa puntería. Un abrazo fuerte a nuestros amigos turcos", ha expresado el ministro.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos