En 'Le Monde' retratan la red de agitadores de extrema derecha acreditados en el Congreso: "Si nos echan iremos a la calle y será más complicado y más agresivo"

El titular de Le Monde deja poco lugar a la duda en su enfoque. "En España, una constelación porosa de periodistas-influencers al servicio de la extrema derecha"; este es el arranque de un reportaje sobre un asunto que ya trasciende los corrilos del Congreso y la propia política española.

El prestigioso diario francés pone nombres, y caras, a lo que llama la "red de agitadores" radicales y a sus andanzas en el Congreso de los Diputados. Allí, Le Monde destaca que ya es una "práctica recurrente" que los restantes periodistas parlamentarios abandonen la sala de prensa cuando arrancan a hablar miembros de medios como Estado de Alarma TV (EDA TV).

"No pasa una semana sin que las preguntas a los partidos políticos se conviertan en provocaciones de agitadores políticos con carnets de prensa, gracias a su colaboración con medios de comunicación de extrema derecha", destaca el artículo en su arranque.

Habla de medios como EDA TV, El Toro TV, OkDiario y Libertad Digital, que "son sobre todo marcas que dan una apariencia de veracidad al contenido creado para TikTok, X, Instagram o YouTube", como afirma Miquel Ramos, autor del ensayo sobre la derecha radical en España De neoconservadores a neonazis.

La estrategia la ven con claridad en el diario francés. Los agitadores "provocan a parlamentarios de izquierda para crear contenido viral que luego difunden en sus redes sociales" El objetivo, prosigue la pieza, "no es obtener respuestas, sino generar una confrontación directa con un representante político de izquierda lanzando ataques contra la corrupción, la inmigración, el feminismo". Sobre cuestiones que son banderas progresistas y habitual campo de quejas de los sectores más conservadores.

Le Monde no olvida a la gran estrella de esta ola de comunicadores-agitadores, Vito Quiles, al que describen como quizás nadie había hecho hasta ahora, como un "joven moreno de ojos azules, con aires de yerno ideal". Repasan sus popularísimas redes, con cientos de miles de seguidores en cada una de sus cuentas. En todas ellas se hace eco de la batalla que defiende librar, "la batalla cultural también desde las instituciones".

De seguido aparece el nombre de Bertrand Ndongo, otro agitador al que se conoce en redes —él mismo se lo llama a sí mismo— como "el negro de Vox". Camerunés de nacimiento y residente en España desde 2010, es otro de los grandes 'fenómenos' mediáticos.

“Hemos creado muchos personajes virales”, celebra Javier Negre en sus palabras a Le Monde. A sus 40 años este exsubdirector del departamento audiovisual de El Mundo, es el fundador y director de EDA TV. "Cuando contraté a Vito, tenía 120 suscriptores en X. Estamos convirtiendo a los periodistas en influencers. La gente lee cada vez menos. Hay que decirlo todo en cuatro o cinco líneas, ser impactante. La tecnología y la forma son tan importantes como el contenido. Me gusta trabajar con gente que podría pasar por jóvenes de izquierdas, surfistas…", admite.

Negre no duda en señalar que "la censura nos ha dado mucha publicidad. A la gente le gusta lo prohibido, lo perseguido". Si bien su audiencia sigue siendo limitada, su impacto es realmente alto. No en vano, de EDA TV 'nació' el influencer populista ahora reconvertido en político Alvise Pérez, alma de Se Acabó la Fiesta.

Se multiplican los nombres de figuras que generan frustración en la profesión periodística, como refleja la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que ha protagonizado numerosos choques con estos perfiles.

Desde el Gobierno, concluye Le Monde el PSOE busca poner fin al fenómeno de los periodistas-agitadores y para ese fin ya presentó una propuesta de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados. El objetivo, sancionar a estos comunicadores radicales hasta 'echarles' de la Cámara. Y Javier Negre ya avisa de que "si se nos prohíbe ir al Congreso, saldremos a la calle a hacer nuestras preguntas, y eso será más complicado. Y más agresivo".