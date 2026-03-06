Encina, 65 años, hija del pionero del vaquero en Ponferrada: "En los 70 era la locura absoluta, todo el mundo quería uno"

Rubén Fernández. Ese es el nombre del pionero que, en la década de los 70, introdujo el pantalón vaquero en Ponferrada (León). El producto, ahora habitual en cualquier tienda de ropa, supuso un auténtico 'boom' aquellos años.

El vaquero se convirtió en el principal reclamo de Rubén Moda Vaquera, un establecimiento que fue abierto por el propio Rubén Fernández hace 81 años. Inicialmente, en el negocio se vendían telas por metros para, por ejemplo, vestidos y sábanas.

Sin embargo, el paso del tiempo hizo que la tienda tuviera que ir adaptándose a lo que la clientela demandaba e introducir entre sus productos pantalones vaqueros (además de otras prendas de tela vaquera).

Encina Fernández, hija de Rubén Fernández, y quien ha llevado el negocio fundado por su padre durante 44 años, ha recordado la época en la que Rubén decidió vender en la tienda los primeros pantalones vaqueros de Ponferrada.

En una entrevista en Elbierzonoticias, Encina de 65 años, ha destacado que "ahora el vaquero se vende mucho pero hubo unos años, en los 70, que era la locura absoluta, todo el mundo quería tener un vaquero y creo que fue ahí donde mi padre empezó a venderlos".

El relevo de padre a hija en la tienda

Respecto a cómo fue el relevo de padre a hija en la tienda, Encina ha detallado que "hice Magisterio pero a mí me gustó siempre mucho la tienda y con 21 años mi padre necesitaba a alguien y me quedé, la verdad que han sido años felices, felices, felices".

"Lo tuve muy fácil porque estaba mi padre, para mí era ayudarle no era empezar un negocio, era continuarlo", ha añadido al respecto Encina Fernández, que hace unos años se vio obligada a jubilarse "por circunstancias personales".

Sin embargo, Rubén Moda Vaquera sigue adelante gracias a Elena Martínez, quien ha recogido el testigo de Encina y ha logrado seguir manteniendo la fiel clientela que desde hace 81 años acompaña a una tienda que se ha convertido en uno de los máximos estandartes del comercio local de Ponferrada.