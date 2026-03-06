Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pocos conocen la señal de tráfico S‑991c de la DGT, pero no respetarla puede costarte 200 euros y 4 puntos
Sociedad
Sociedad

Pocos conocen la señal de tráfico S‑991c de la DGT, pero no respetarla puede costarte 200 euros y 4 puntos

Se estrenó en las carreteras españolas el pasado verano.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Semáforo rojo con una cámara
Semáforo en rojo con una cámaraVicente Méndez vía Getty Images

Como todo en la vida, las señales de tráfico se van modernizando con el paso del tiempo. Una de las incorporaciones más recientes en España es la señal S-991c, que consiste en un pictograma con un semáforo en color rojo, ondas de radar y varios vehículos (en concreto, un coche, un camión y una moto).

Lo que indica esa señal, que se estrenó en las carreteras españolas el pasado verano, es la existencia en el próximo semáforo de un punto de control de semáforo en rojo, también conocido como radar foto-rojo.

En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Madrid explican que "el llamado sistema de foto-rojo consiste en la instalación de cámaras en determinados semáforos, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa de detención de los vehículos en las intersecciones que dispongan de semáforo".

En relación a la señal de tráfico S‑991c, la Dirección General de Tráfico (DGT) anunció en su perfil oficial en la red social X en julio de 2025 que "en la flamante actualización del catálogo de señales viales encontramos la S-991c. Se trata de un nuevo pictograma denominado "Control de semáforo en rojo" e indica la existencia de un dispositivo de control de paso con semáforo en rojo (radar foto-rojo)".

No conocer una ley no exime a nadie de su cumplimiento, por lo que el hecho de que la señal de tráfico S‑991c solo lleve unos meses funcionando en España no es una excusa para no respetarla.

Multa de 200 euros y 4 puntos

Los conductores que son captados por un radar foto-rojo saltándose un semáforo en rojo son multados con 200 euros (100 euros con la reducción por pronto pago) y son sancionados con la retirada de 4 puntos del carnet de conducir.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

La cuantiosa sanción se debe a que la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el apartado k de su artículo 76, estipula como una infracción grave "no respetar la luz roja de un semáforo".

Rafael Gómez
Rafael Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos