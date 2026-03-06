Pocos conocen la señal de tráfico S‑991c de la DGT, pero no respetarla puede costarte 200 euros y 4 puntos

Como todo en la vida, las señales de tráfico se van modernizando con el paso del tiempo. Una de las incorporaciones más recientes en España es la señal S-991c, que consiste en un pictograma con un semáforo en color rojo, ondas de radar y varios vehículos (en concreto, un coche, un camión y una moto).

Lo que indica esa señal, que se estrenó en las carreteras españolas el pasado verano, es la existencia en el próximo semáforo de un punto de control de semáforo en rojo, también conocido como radar foto-rojo.

En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Madrid explican que "el llamado sistema de foto-rojo consiste en la instalación de cámaras en determinados semáforos, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa de detención de los vehículos en las intersecciones que dispongan de semáforo".

En relación a la señal de tráfico S‑991c, la Dirección General de Tráfico (DGT) anunció en su perfil oficial en la red social X en julio de 2025 que "en la flamante actualización del catálogo de señales viales encontramos la S-991c. Se trata de un nuevo pictograma denominado "Control de semáforo en rojo" e indica la existencia de un dispositivo de control de paso con semáforo en rojo (radar foto-rojo)".

No conocer una ley no exime a nadie de su cumplimiento, por lo que el hecho de que la señal de tráfico S‑991c solo lleve unos meses funcionando en España no es una excusa para no respetarla.

Multa de 200 euros y 4 puntos

Los conductores que son captados por un radar foto-rojo saltándose un semáforo en rojo son multados con 200 euros (100 euros con la reducción por pronto pago) y son sancionados con la retirada de 4 puntos del carnet de conducir.

La cuantiosa sanción se debe a que la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el apartado k de su artículo 76, estipula como una infracción grave "no respetar la luz roja de un semáforo".