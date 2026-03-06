Ben Stiller desmonta la última 'película' de la Casa Blanca con un mensaje de premio

Ben Stiller es sinónimo de cine y de grandes éxitos en la pequeña y la gran pantalla. El actor y director de cine acumula premios, seguidores y fama por sus papeles en clásicos como Algo pasa con Mary, La vida secreta de Walter Mitty o Los padres de ella. Pero con la vuelta de Donald Trump su eco trasciende lo cinematográfico para adentrarse en cuestiones sociales.

La estrella estadounidense ha denunciado en sus redes sociales el uso sin permiso por parte de la Casa Blanca de fragmentos de la película Tropic Thunder. Las imágenes forman parte de un montaje lanzado por el Gobierno de EEUU en el que entremezclan clips de varias películas míticas con imágenes reales de sus últimos bombardeos en Irán.

Un clásico en la comunicación de la Casa Blanca en las redes sociales que ha llevado al enfado a Ben Stiller. En un post de X y a modo de cita al de la Casa Blanca, el actor y director reclama que retiren los fragmentos de su película.

"Nunca les dimos permiso y no nos interesa formar parte de su maquinaria propagandística. La guerra no es una película", ha apuntado el ganador de un Premio Emmy, que ya ha venido dejando numerosas pullas contra Donald Trump y su equipo cercano.

Recientemente, a la Casa Blanca le ha llegado otra queja de lo más 'viral' por parte de la compañía creadora y distribuidora de Pokemon por algo parecido a lo que denuncia Ben Stiller. En el caso del videojuego, por haber "reclutado" para la propaganda de EEUU a los conocidos Pikachu y Magikarp, acción que provocó la respuesta vía comunicado de la empresa responsable.

"No participamos en su creación ni distribución, y no se otorgó ningún permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual. Nuestra misión es unir al mundo, y esta misión no está afiliada a ninguna postura ni agenda política”, recoge la nota, en un tono algo más neutro que el empleado por Ben Stiller.