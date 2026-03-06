Un presidente se reúne con Trump y confirma al 'New York Times' todas las sospechas: "Está verdaderamente desinformado"

El desfile constante de presidentes y autoridades internacionales por la Casa Blanca ha dado para todo tipo de escenas. Aunque no hubo ni parece que pueda haber nada como lo vivido con Volodimir Zelenski hace escasamente un año, otras recepciones han deparado momentos llamativos.

Se comentó bastante en su momento el 'cara a cara' entre Donald Trump y Cyril Ramaphosa, mandatario de Sudáfrica. Ahora, varios meses después, el New York Times ha publicado la encendida versión del líder africano.

De aquel encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca en mayo, Ramaphosa recuerda haber quedado sorprendido por las opiniones tan "racistas" de Donald Trump. Lejos de buscar el conflicto a gran escala, el sudafricano valora que "simplemente pensé que estaba muy desinformado".

"Me di cuenta de que está viendo a Sudáfrica a través de una lente completamente borrosa, sin percatarse del daño real que causó el apartheid", admite.

Aquella visita tuvo lugar en plena denuncia del Partido Republicano y del movimiento MAGA de Trump, también de su por entonces cercano Elon Musk (nacido en Sudáfrica) de un supuesto "genocidio blanco" en Sudáfrica.

Fue el propio Trump quien le entregó entonces recortes de periódicos donde se afirmaba tal extremo. Y un vídeo con varios supuestos granjeros sudafricanos blancos muertos. Lo más llamativo, explicaría luego Cyril Ramaphosa, es que buena parte de esas informaciones ni hablaban de Sudáfrica; el vídeo, de hecho, estaba grabado en la República Democrática del Congo, añade la agencia Reuters.

Una parte de esas informaciones sí estaba en lo cierto, en la alta tasa de criminalidad en Sudáfrica y en cómo los granjeros eran víctimas de asesinatos y otros delitos, pero tanto blancos como negros, mayoría en el sector, añaden medios internacionales.

“Creo que simplemente está desprovisto de cualquier realidad sobre lo que es Sudáfrica y lo que representa. Nos sorprende bastante la atención que nos presta. Somos un país pequeño y no representamos ninguna amenaza para Estados Unidos”, añadió al respecto el líder sudafricano.